Oblakov Atletico klonil pod rumenim zidom v Dortmundu

Nogometaši dortmundske Borussie so na povratni tekmi četrtfinala Lige prvakov lovili zaostanek, ki so si ga priigrali v Madridu proti ekipi Atletica (2:1). Nemci so se sanjsko lotili obračuna in dvakrat zatresli mrežo gostov, sledil je povratek Špancev, domači pa so nato vendarle strli odpor čete Diega Simeoneja, ko sta v polno zadela Niclas Fullkrug in Marcel Sabitzer (4:2). Borussia je tako ob Paris Saint-Germainu prvi polfinalist elitnega tekmovanja.