Azerbajdžanci bodo spet imeli predstavnika v LP, Norvežani tudi

Zmagovalci dvobojev bodo za preboj v ligaški del LP, žreb zanj bo v četrtek, dobili po 18,62 milijona evrov (igranje v zadnjem kvalifikacijskem krogu je prineslo 4,29 milijona). V Ligi prvakov pa bo vsaka zmaga nagrajena z 2,1 milijona evrov, neodločen izid pa s 700.000 evri.

V Ligo prvakov so že od prej uvrščeni branilec naslova PSG, Bayern, Real Madrid, Liverpool, Inter Milano, Manchester City, Arsenal, Barcelona, Atletico Madrid Jana Oblaka, Borussia Dortmund, Roma, Sporting, Aston Villa, Porto, Manchester United Benjamina Šeška, Brugge, Betis Sevilla, PSV Eindhoven, Feyenoord, Lille, Napoli, Leipzig, Villarreal, Šahtar Doneck, Galatasaray, Slavia Praga Danijela Šturma, Stuttgart, Como in Lens.

Poražena moštva so se (bodo) prebila v Ligo Evropa. Za preboj vanjo so dobila po 4,31 milijona evrov. Zmaga bo nato v ligaškem delu vredna 450.000, neodločen izid pa 150.000 evrov.

Izidi torkovih tekem:

Sabah Baku- Hapoel 5:2 (1:1) 1:2*

Nwachukwu 38., Rahmonalijev 74., Mutalimov 94., Mbina 101., Mickels 115.; Zlatanović 10., Mizrahi 61.

RK: Diop 100./Hapoel

Bodo/Glimt - Nec Nijmegen 3:0 (2:0) 3:1*

Bjorkan 44.,Auklend 45.,Fonville 73./ag

RK: Crettaz 3./Nec Nijmegen

Lask Linz - Celtic 5:1 (1:1) 0:3*

Usor 32., Ljubičić 48., Adeniran 58., 109., Flecker 90.; McGregor 21.

Adeniran (Lask Linz) je v 115. minuti zapravil 11-m.

* prva tekma