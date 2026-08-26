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Liga prvakov

Azerbajdžanci bodo spet imeli predstavnika v LP, Norvežani tudi

Ljubljana, 26. 08. 2026 13.23 pred 12 minutami 1 min branja 0

Avtor:
M.J.
Bodo/Glimt - Sporting

Nogometaši Sabaha, Bodo/Glimta in Laska Linza so si kot prvi trije iz kvalifikacij zagotovili igranje v ligaškem delu Lige prvakov. Sabah je izločil Hapoel Beršebo, Bodö/Glimt je ugnal Nec Nijmegen, Lask Linz pa Celtic iz Glasgowa. Celje bo gostilo Slovan Bratislavo s Kenanom Bajrićem in Andražem Šporarjem ter lovilo zgodovinski preboj med evropsko elito. Prva tekma se je končala z 1:1. Prenos Kanal A in VOYO. Začnemo ob 20.30.

Zmagovalci dvobojev bodo za preboj v ligaški del LP, žreb zanj bo v četrtek, dobili po 18,62 milijona evrov (igranje v zadnjem kvalifikacijskem krogu je prineslo 4,29 milijona). V Ligi prvakov pa bo vsaka zmaga nagrajena z 2,1 milijona evrov, neodločen izid pa s 700.000 evri.

Preberi še Prekletstvo Keltov: izpadli šestič zapored

V Ligo prvakov so že od prej uvrščeni branilec naslova PSG, Bayern, Real Madrid, Liverpool, Inter Milano, Manchester City, Arsenal, Barcelona, Atletico Madrid Jana Oblaka, Borussia Dortmund, Roma, Sporting, Aston Villa, Porto, Manchester United Benjamina Šeška, Brugge, Betis Sevilla, PSV Eindhoven, Feyenoord, Lille, Napoli, Leipzig, Villarreal, Šahtar Doneck, Galatasaray, Slavia Praga Danijela Šturma, Stuttgart, Como in Lens.

Poražena moštva so se (bodo) prebila v Ligo Evropa. Za preboj vanjo so dobila po 4,31 milijona evrov. Zmaga bo nato v ligaškem delu vredna 450.000, neodločen izid pa 150.000 evrov.

Izidi torkovih tekem:
Sabah Baku- Hapoel 5:2 (1:1) 1:2*
Nwachukwu 38., Rahmonalijev 74., Mutalimov 94., Mbina 101., Mickels 115.; Zlatanović 10., Mizrahi 61.
RK: Diop 100./Hapoel

Bodo/Glimt - Nec Nijmegen 3:0 (2:0) 3:1*
Bjorkan 44.,Auklend 45.,Fonville 73./ag
RK: Crettaz 3./Nec Nijmegen

Lask Linz - Celtic 5:1 (1:1) 0:3*
Usor 32., Ljubičić 48., Adeniran 58., 109., Flecker 90.; McGregor 21.
Adeniran (Lask Linz) je v 115. minuti zapravil 11-m.

* prva tekma

Razlagalnik

UEFA Liga prvakov je najprestižnejše klubsko nogometno tekmovanje v Evropi, ki ga vsako leto organizira Zveza evropskih nogometnih zvez (UEFA). Ustanovljeno je bilo leta 1955 pod imenom Pokal državnih prvakov, v sezoni 1992/93 pa se je preoblikovalo v Ligo prvakov. Tekmovanje združuje najboljše klube iz evropskih državnih prvenstev, ki se skozi kvalifikacije in skupinski del borijo za naslov evropskega prvaka, kar velja za enega največjih dosežkov v profesionalni nogometni karieri.

UEFA Liga Evropa je drugo najpomembnejše klubsko nogometno tekmovanje pod okriljem UEFA, takoj za Ligo prvakov. Ustanovljeno je bilo leta 1971 kot Pokal UEFA, leta 2009 pa se je preimenovalo v Ligo Evropa. Tekmovanje je namenjeno klubom, ki se v svojih domačih prvenstvih uvrstijo tik za mesti, ki vodijo v Ligo prvakov, ali pa so izpadli iz kvalifikacij za Ligo prvakov. Zmaga v tem tekmovanju klubu prinaša prestižno lovoriko in neposredno uvrstitev v naslednjo sezono Lige prvakov.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
nogomet liga prvakov vrhunci

Prekletstvo Keltov: izpadli šestič zapored

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