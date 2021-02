Azpilicueta posebej opozarja na Oblaka in Suareza

Španec ponuja rešitev, kako ustaviti Urugvajca: "Najboljša obramba zanj je, da ga držimo čim dlje od gola in to zahteva kolektivno delo vseh v moštvu. Igral sem proti njemu, ko je bil še Liverpoolu in nato pri Barceloni v Ligi prvakov in vem, da je izvrsten napadalec. Poznamo njegove številke in vemo, da kjerkoli je igral, je dosegal veliko golov. Zato je važno, da dobro odigramo v obrambi in ne dopustimo veliko nevarnih priložnosti pred našimi vrati."

"So zelo dobro moštvo, na vrhu v Španiji in to zasluženo. Vemo, s kom se bomo merili, imajo izkušeno moštvo in trenerja, ki dobro pozna igralce, saj že nekaj let delujejo skupaj," še pravi Azpilicueta. Atletico je na čelu s skorajda neprebojno obrambo, na čelu katere je vratar Jan Oblak , dobil le 16 golov na 23 tekmah španskega prvenstva, poleg tega pa ima v napadu izjemno veliko kvalitete, če omenimo le prerojenega Luisa Suareza , ki je po prihodu iz Barcelone v izvrstni strelski formi. Urugvajec je dosegel že 16 golov v vseh tekmovanjih v tej sezoni.

Atletico Madrid bo "domačo" tekmo osmine finala Lige prvakov proti angleškemu Chelseaju odigral v Bukarešti , to je že pred dnevi sporočila Evropska nogometna zveza (Uefa), tako da špansko moštvo ne bo imelo prednosti domačega terena. "Lepo bi bilo igrati v Madridu z navijači, vendar to je situacija, s katero se moramo soočiti," je o aktualni tematiki, ko bo tekma na nevtralnem igrišču v Romuniji dejal Cesar Azpilicueta , španski nogometaš, ki bi se z veseljem vrnil na tekmo Lige prvakov v domovino. "Že skoraj leto je minilo, odkar igramo brez navijačev, temu smo se morali prilagoditi. Res ne vem, ali boljše ali slabše igrati tukaj, vendar takšna je situacija," je še v izjavi na klubski spletni strani dejal Španec, ki se dobro zaveda kvalitet tekmeca.

Sicer nista ne Atletico ne Chelsea "generalke" pred tekme Lige prvakov, gre za tekmi zadnjega kroga v domačih prvenstvih, opravila po pričakovanjih. Chelsea je le remiziral in je trenutno le na petem mestu lestvice Premier League, se pravi na mestih, ki ne zagotavljajo nastopa v Ligi prvakov za naslednjo sezono. Atletico je še vedno vodilno moštvo La Lige, a je na zadnji tekmi presenetljivo izgubil, na zadnjih petih tekmah pa gre za manjši padec v igri, varovanci trenerja Diega Simeoneja so zabeležili dve zmagi, dva remija in poraz.

Nemec na klopi londonskega moštva Thomas Tuchel pa je pred tekmo z madridsko zasedbo na novinarski konferenci pred odhodom dejal: "Od svojih igralcev pričakujem, da ko oblečejo Chelseajev dres, da igrajo našo igro. To pomeni igro na zmago in stoodstotno vložen trud. Ko imaš v prvem krogu izločilnih bojev Lige prvakov za nasprotnika Atletico, potem se seveda zavedaš, da boš moral igrati na najvišjem nivoju. Mi je pa všeč, kar čutim in vidim pri igralcih, tako kar se tiče kakovosti kot tudi intenzivnosti treniranja. So motivirani, z res močno željo po tekmovanju in med njimi je tudi zelo močna povezava."

Azpilicueta pa je še posebej opozoril na Suareza in Jana Oblaka: "Oba sta zelo pomembna za moštvo, čeprav igrata vsak na svojem koncu igrišča. Suarez je igral pri Liverpoolu in je bolj poznan v Angliji, vendar sta oba zelo pomembna in kvalitetna igralca. Vemo, da igramo proti zelo dobri ekipi in potrudili se bomo, da pokažemo dobro igro in dosežemo ugoden izid."Povratna tekma obeh tekmecev bo na sporedu 17. marca.