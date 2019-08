Bale ima pripravljene kovčke: nova smer Bavarska in Bayern?

Gareth Bale je še vedno na nikogaršnjem "ozemlju", trener Reala Zinedine Zidane mu je jasno dal vedeti, da nanj ne računa več. Kar pomeni da bo, če ostane v vrstah galaktikov, dobil vlogo rezerve in bo lahko le upal na morebiten drugačen zasuk dogodkov. Prestop na Kitajsko je padel v "vodo", možnosti za prestop, ko dnevi tečejo, pa vse manj. Tako za madridski klub kot za Bala je trenutno najboljša možna rešitev posoja v drug klub, odločitev bo kot kaže padla šele ob izteku prestopnega roka.

Münchenski Bayern potrpežljivo čaka in upa, da bo tudi Balu in Realu začelo zmanjkovati časa in bo to ostala edina možnost, piše madridski časnik AS. Real bi sicer raje prodal Valižana, se rešil njegove plače in ob tem še nekaj zaslužil, kot pa ga poslal na posojo, pa čeprav na Bavarsko. Tudi nogometaš nad to možnostjo ni najbolj navdušen. Čeprav bi ga tam zanesljivo sprejeli s kraljevskimi častmi, igral bi v Ligi prvakov. Morda se izide podoben scenarij, kot pri Jamesu Rodriguezu, ki je iz vrst galaktikov kot posojen igralec prišel leta 2017. Bayern je takrat prevzel stroške njegove plače, plačal je tudi 13 milijonov evrov odškodnine.

Balov prestop v Premier League, o katerem je bilo tudi govora, bo težko uresničljiv, "tržnica" na Otoku se zapre že v četrtek, 8. avgusta. Prestopni rok v Španiji in Nemčiji pa se konča 2. septembra in brez dvoma bodo Bavarci čakali in upali do zadnjega. Še ena podrobnost bi lahko pomagala pri prestopu: tako Bayern kot Bale imata istega opremljevalca (Adidas), kar bi lahko tudi na koncu prevesilo tehtnico, če ne bo drugega izhoda. Bavarski navijači niso zadovoljni, ob odhodih Arjena Robbna in Francka Riberyja Bayern še ni pripeljal odmevne okrepitve.

