'Bale v Interju? Sploh ni nemogoče'

In če je verjeti nekaterim italijanskim medijem, pritrjujejo jim tudi številni drugi, boIntersvojo veliko kadrovsko prenovo skušal začeti z Valižanom Garethom Baleom. Otočan je priRealu na izhodnih vratih, trener Zinedine Zidane je od svojega povratka večkrat dal do znanja, da na Balea ne računa. Spomnimo, minula sezona se ni iztekla po načrtih Madridčanov. Ostali so brez osvojene lovorike. V španskem prvenstvu so končali na tretjem mestu, devetnajst točk za prvaki iz Barcelone. V osmini finala Lige prvakov so jih izločili mladci iz nizozemskega Ajaxa, tudi v španskem pokalu, Copi del Rey, so jih v polfinalu ukanili večni katalonski rivali. Med galaktiki bo tako prišlo do velikih igralskih spremembe, še pred nakupi pa se morajo v Madridu rešiti nekaterih posameznikov z bogato pogodbo. Bale je eden tistih, na katerega pri Realu nikakor ne računajo več.