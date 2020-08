Bale ni želel v Manchester, v Madridu pa na dan tekme igral golf

Kako bo šlo Realu brez pomoči Garetha Bala na zelenici, si boste lahko zvečer ogledali samo na Kanalu A in VOYO. Prenos povratnega dvoboja osmine finala Lige prvakov z Manchester Cityjem se začne ob 20.30 uri.

Televizija La Sexta je namreč objavila posnetke, ki naj bi prikazovali, kako je Gareth Balezgodaj popoldne obiskal svoje priljubljeno madridsko igrišče za golf.

"Ujeli so ga, ko je igral golf ob istem času, kot je Zinedine Zidane nagovoril ekipo pred odločilno tekmo, ki Real Madrid nocoj čaka v Manchestru," poroča spletna stran osrednjega športnega časnika MARCA.

Zinedine Zidaneje v četrtek pred mediji zatrdil, da je bila odločitev o tem, da ne odpotuje z ekipo v Manchester, predvsem Balova, dodatnih pojasnil pa ni želel podati. Nesoglasja med francoskim trenerjem in Valižanom imajo sicer že dolgo brado, Bale pa je predvsem v tej sezoni že večkrat ujezil navijače Reala z domnevnim nespoštovanjem do klubskega grba in njegovih privržencev.