'Jugo' legende pred finalom: Mi bomo za Tottenham

Redki so nogometaši s prostora bivše skupne države, ki se lahko pohvalijo z laskavo lovoriko Lige prvakov. Dejanu Stankoviću, Predragu Mijatoviću in tudi Davorju Šukerju je uspelo prav to. Bili so pomembni akterji svojih ekip, ki so se "posladkale" z najbolj eminentno trofejo v klubskem nogometu.

VEČ VIDEOVSEBIN 01:54 Iz 24UR: Aleksander Čeferin o finalnem spektaklu Lige Prvakov 01:47 Iz 24UR: Angleži niso vajeni takšne vročine