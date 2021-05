Balkovec, ki domuje na Atatürku: Zadnji mesec ne smemo igrati na tem stadionu

"Meni osebno je stadion fantastičen. Mogoče so le tribune za moj okus malenkost predaleč, drugače pa je ogromen, kar pa moram pohvaliti, je zelenica. Mislim, da je ena boljših zelenic, na katerih sem zaigral v svoji karieri," nam je zaupalJure Balkovec, sicer slovenski reprezentant.

Izvedbo finala Lige prvakov v Istanbulu je sicer pod vprašaj postavila rast števila okuženih z novim koronavirusom, kar je turške oblasti prisililo k zaustavitvi javnega življenja oz. t. i. 'lockdown'. "Zadnja dva tedna imamo nekakšen 'lockdown', stvari so se kar spremenile. Pred tem 'lockdownom' si lahko šel v restavracijo in nakupovalna središča, zdaj pa je vse to zaprto in nekako na cestah se vidi, da je manj gneče. Recimo, da sem hitreje doma s treninga,"je vse skupaj opisal slovenski bočni branilec, ki je v letošnji turški Super Lig zabil dva zadetka na 32 tekmah.