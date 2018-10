Valverde: Tudi brez Messija lahko zmagujemo

Lionel Messi je z nasmeškom na obrazu s tribune polnega Camp Noua spremljal svoje soigralce na poti do tretje zaporedne zmage v Ligi prvakov. Inter je bil tokrat precej nebogljen in daleč od napovedi svojega trenerja Luciana Spalettija pred dvobojem, ki si je želel pogumnega pristopa in morebitnega odvzema točk favoriziranemu rivalu.

"Tekmec je bil zelo zahteven, zato je ta zmaga zelo dobrodošla pred naslednjimi izzivi v domačem prvenstvu in Ligi prvakov. Najbolj pa me je zanimal odziv moštva po poškodbi Messija, vsak je prispeval pomemben delež h končnemu uspehu. Zdaj se lahko v miru pripravimo na prihajajoči el clasico z Realom," je bil novih treh točk v skupini B Lige prvakov, v kateri poleg Barcelone in Interja nastopata še moštvi Tottenhama in PSV-ja iz Eindhovna.

Rakitić zadovoljen s podobo moštva

Tisti, ki je najbolj opozarjal na previdnost pred dvobojem z Interjem, je bil odlični hrvaški reprezentant Ivan Rakitić. Slednji je prepričan, da je Barcelona v pravem trenutku ujela dobro formo. "Mnogi so se upravičeno bali tekme z Interjem, ki je v letošnji sezoni začel kazati podobo izpred nekaj let, ko je krojil italijanski in evropski vrh. Glede na to, da bomo še nekaj časa igrali brez Lionela Messija, smo zmage nad neugodnim rivalom še kako veseli, saj prinaša dodatno mero motivacije pred derbijem z Realom v španskem prvenstvu. Menim, da smo v pravem trenutku našli dobro formo, le nadaljevati moramo v tem ritmu," je trenerja Valverdeja dopolnil 30-letni vezist 'blaugrane'.