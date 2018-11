Malcom 'neutolažljiv' po prvencu v Barcinem dresu: 'To sem sanjal od otroštva'

Barcelona si je z remijem v lombardijski prestolnici (1:1) dva kroga pred koncem skupinskega dela Lige prvakov že zagovotila mesto v osmini finala. Zanimivo, da so Katalonci sedmič zapored ostali brez zmage na Apeninskem polotoku. Bolj ali manj je vso slavo iz tabora Barce, navkljub zgolj remiju, pobral Brazilec Malcom Filipe Silva de Oliveira, ki je ob debiju zabil prvenec v dresu blaugrane.

Barcelona je bila tudi brez Lionela Messija na gostovanju v Milanu boljši tekmec. Nizala je priložnosti, toda slovenski vratar Samir Handanović je imel svoj dan, ubranil je sedem strelov, Hrvat Ivan Rakitić ga ni premagal tudi, ko se je z njim znašel iz v oči.

Barcelona je v Milanu imela 26 udarcev na gol, od katerih je osem šlo v okvir vrat. Gostitelji so na drugi strani desetkrat streljali na tekmečev gol, a le en je šel v okvir. Ta je tudi našel pravo mesto.

V 83. minuti pa je po streluMalcomavendarle klonil, takrat je bilo videti, da bodo točke odšle v Barcelono. A s tem seInterjevi igralci niso strinjali, le štiri minute pozneje se je Mauro Icardiodlično znašel v kazenskem prostoru in poskrbel za izenačenje. A prva zgodba večera je bil Brazilec Malcom Filipe Silva de Oliveira. Takoj ko je zabil prvenec v dresu blaugrane se je razjokal. Na čustva je prav gotovo vplivalo dejstvo, da je v igro vstopil le nekaj sekund prej, ob tem pa sploh ni pričakoval nastopa. "Malcom je pred sezono v Barcelono prišel po kontroverznem prestopu iz Bourdeuxa. Imel je že skoraj sklenjen dogovor z Barcelono, klub iz večnega mesta je na svoji spletni strani celo objavil njegov prestop, v Italiji so ga že čakali, poslali po njega privatno letalo, potem pa j se je zgodil veliko preobrat in Brazilec je podpisal za Barcelono," piše El Mundo Deportivo in Malcoma označuje za velikega junaka iz Barcinega tabora na tekmi protiInterju.





Malcom Filipe Silva de Oliveira se je čustveno "zlomil" po prvencu v dresu Barcelone. FOTO: AP

"Navijači in tudi predstavniki kluba iz Rima so bili po tistem ogorčeni, toliko bolj, ker je bilo šele takrat bolj jasno, da gre za nogometaša, ki mora imeti določeno vrednost, če ga na vsak način želi Barca," nadaljuje El Mundo, ki v isti sapi omenja, da je Brazilec nato v Barceloni preživljal kalvarijo, saj ni dobil prav priložnosti, vse do tekme v Milanu. "Nogometaš, ki je stal točno 41 milijonov evrov, je v več kot dveh mesecih skupaj zbral 114 minut na travniku. Devet od tega v Ligi prvakov. Ja, prav teh devet na tekmi proti Interju. Dovolj, da zabije svoj prvenec," zaključuje katalonski športni časnik in poudarja, da je povsem razumljivo, da so Brazilca po zadetku povsem prevzela čustva.

Za Malcoma so se zanimali tudi pri Arsenalu in Tottenhamu, pa tudi v drugih klubih. V zadnji sezoni je 21-letni Brazilec za Bordeaux na 35 tekmah dosegel 12 golov.