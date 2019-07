Barcelona od novega super napada MSG pričakuje 100 golov

V zadnjih tednih se je, kar se tiče Barcelone, veliko "vrtelo" glede morebitnega povratka Neymarja, kar je za trenutek šlo na stranski tir. Katalonski klub je namreč pripeljal odličnega napadalca, Antoina Griezmanna , ki bo moral skrbeti za gole ob boku Lea Messija in Luisa Suareza . Gre za nov super "trizobi" napad, ki so ga poimenovali MSG (v času Neymarjevega igranja je bil to sloviti MSN), od katerega v klubu izjemno veliko pričakujejo.

Argentinsko-urugvajsko-francoski trio naj bi skupaj poskrbel kar za 100 golov v mreži tekmecev v novi sezoni. V minuli sezoni so jih skupaj dosegli 97, leto prej 105, v 2016/2017 pa 117. Najboljši dosežek, seveda v različnih sredinah, ostaja iz sezone 2015/2016, ko so našteli kar 132 golov: od tega Messi 41, Suarez 59 in Griezmann 32.

Sicer pa je rekord, kar se tiče treh igralcev enega kluba, v rokah omenjene trojice Messi-Suarez-Neymar, ki je v sezoni 2015/2016 za Barcelono dosegla 131 golov (Messi 41, Suarez 59 in Neymar 31). Leto pred tem je omenjena trojica dosegla 122 golov in presegla tedanji rekord, ki je bil v lasti galaktikov: Cristiana Ronalda, Gonzala Higuaina in Karima Benzemaja v sezoni 2011/2012 s 118 goli.

messi