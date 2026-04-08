Flick svari varovance: Atletico je izjemna ekipa

Rashford je začel sobotni preobrat Barcelone, ki ga je v izdihljajih tekme dokončal Lewandowski. FOTO: AP

Barcelona in Atletico se bosta udarila drugič v petih dneh. V soboto so Katalonci na prvenstvenem gostovanju slavili z 2:1, odločilni gol je v 87. minuti dosegel Robert Lewandowski. "Ta tekma bo drugačna, ker gre za Ligo prvakov. Pomembno je, da bomo zaupali našemu slogu igre in bili kompaktni v obrambi. Morali bomo biti dobro postavljeni in kompaktni," je na torkovi novinarski konferenci povedal Hansi Flick. Trener Blaugrane je nadalje poudaril pomen navijačev. "Imam občutek, da je naša povezava z navijači res imenitna. Potrebovali jih bomo," na glasno podporo s tribun Camp Noua računa nemški strokovnjak.

Atletico trikrat izgubil, a enkrat razbil Barcelono

Po mnenju stavnic dvoma ni, Barcelona je izrazit favorit za zmago na prvi tekmi in tudi za napredovanje v polfinale. Kljub temu pa Flick svari, da je Atletico zelo kakovostna ekipa. Nenazadnje je četa Diega Simeoneja Barcelono letos v polfinalu španskega kraljevega pokala razbila s kar 4:0. Na povratni tekmi je Barca sicer slavila s 3:0, a to ni bilo dovolj za popoln preobrat. Prvenstvena obračuna v letošnji sezoni so prav tako dobili Katalonci (3:1 in 2:1).

Hansi Flick je v napovedih pred tekmo zelo previden. FOTO: Profimedia

"Atletico je kot oreh trda ekipa. Imajo odličen pristop, so intenzivni in polni fantastičnih posameznikov. Zato bo zelo zapleteno, veliko čustev bo prisotnih. Zelo pomembno bo, da bomo od prve minute zbrani, saj prostora za napake ni," je še dodal Flick. Zanimivo, da se bosta nocojšnja tekmeca že tretjič srečala v četrtfinalu Lige prvakov. Obakrat je napredoval Atletico, in sicer v letih 2014 in 2016.