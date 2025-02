Barca, Juve in Milan že padli, lahko danes še Bayern?

A.M.

Nogometaši Bayern Münchna bodo danes v Ligi prvakov gostovali pri škotskem velikanu Celticu. Nemci so na papirju izrazit favorit, a v zgodovini je bilo že veliko zvezdniških zasedb, ki so podlegle pritisku vročega Celtic Parka. Lahko danes pade še Bayern? Preverite na Kanalu A in VOYO, kjer se bo Andražu Hočevarju v studijskem delu pridružil Primož Gliha. Začnemo ob 20.30.

UEFA Liga prvakov: Celtic - Bayern FOTO: VOYO icon-expand

Celtic Park je v tem stoletju gostil že lepo število zgodovinskih obračunov. V sezoni 2001/02 so v skupinskem delu Lige prvakov doma ugnali ekipo Juventusa, za katere je dvakrat zabil David Trezeguet, en gol dodal Alessandro Del Piero, domačini pa so se veselili zmage s 4:3. Pet let kasneje je v Glasgow pripotovala zvezdniška zasedba Manchester Uniteda, pri kateri je takrat blestel mladi Cristiano Ronaldo, ki pa s soigralci ni uspel stresti mreže Celtica, ki je slavil z 1:0.

Škoti so veliko Barcelono pred domačimi navijači v razmaku osmih let dvakrat spravili na kolena. Leta 2004 so slavili z 1:0, v skupinskem delu Lige prvakov v sezoni 2012/13 pa na papirju neverjetno ekipo premagali z 2:1. Edini gol za Katalonce je takrat v izdihljajih tekme dosegel Lionel Messi.

Zadetek Lionela Messija je bil takrat premalo za točko Barcelone proti Celticu. FOTO: AP icon-expand

Neverjetna noč za navijače Celtica se je zgodila tudi leta 2007, ko so na Škotsko pripotovali takrat aktualni zmagovalci Lige prvakov, nogometaši Milana. Za goste je izenačujoči gol dosegel Kaka, domačini pa so z zadetkom ob koncu rednega dela poskrbeli za zmago z 2:1 in evforijo na stadionu.

Z razpleti omenjenih obračunov so seznanjeni tudi pri Bayernu, ki bodo danes naredili vse, da ne postanejo naslednja ekipa na tem seznamu. Bavarci se zavedajo prednosti v kakovosti, kar pa pogosto ni dovolj za zmago. "Celtic ima v Ligi prvakov izjemno tradicijo, tako da jih zares spoštujemo. Če bomo razumeli velikost in pomembnost te tekme, bomo odigrali dobro. Glavni cilj pa je napredovanje," je pred tekmo povedal trener münchenske zasedbe Vincent Kompany.