Barca proti Bayernu oz. boj za nemško prevlado v golu

Čeprav začetki Marca-Andreja ter Stegna v Barceloni niso bili ravno navdušujoči, pa se je v zadnjih letih nemški vratar uveljavil v vratih Kataloncev kot nezamenljivi poglavar obrambe. Prav 28-letni Ter Stegen pogostokrat rešuje obrambo Barcelone, ki z veteranom Gerardom Piquejem v zadnjih letih ne deluje najbolj zanesljivo.

Na drugi strani se 34-letni Neuer veliko bolj 'razume' z branilci Bayerna, od katerih dobi precej večjo pomoč, kot jo ima Ter Stegen pri Barceloni. Pa vendarle je Neuer, čeprav so morda njegova najboljša leta že za njim, še vedno favorizirana izbira v nemški reprezentanci. A za to so krivi tudi nekateri drugi, ne nogometni razlogi. Lahko jim rečemo politični: Bayern je nemški ponos in bavarski gigant, ki ima velik vpliv in moč tudi v nemški reprezentanci. Tako je v preteklosti Uli Hoeness, nekdanji predsednik Bayerna, že zagrozil nemški zvezi, da Bayern ne bo dovolil nastopa svojim nogometašem za nemško reprezentanco, v kolikor Neuer ne bo prva izbira nemškega selektorja Joachima Löwa. Sicer se Hoeness le nekaj dni po svoji izjavi povlekel nazaj, a sporočilo je bilo več kot jasno. In tega sporočila ne bi bilo, če Ter Stegen ne bi tako resno ogrožal mesta Neuerja v reprezentanci.

Zaostritev odnosov

Čeprav Neuer skoraj leto dni ni igral nogometa zaradi poškodbe, je nemški selektor Löw Neuerju namenil mesto v prvi enajsterici na svetovnem prvenstvu 2018 v Rusiji, pa četudi je Ter Stegen kazal odlične predstave v dresu Barcelone in verjel, da bo končno postal prvi vratar nemške reprezentance. Zdaj bo imel priložnost, da se z dobrimi obrambami, ki jih bo Barcelona verjetno krvavo potrebovala, izkaže in dokaže, da bi moral biti številka ena v nemški reprezentanci. Nekateri Ter Stegna opisujejo celo kot najpomembnejšega igralca Barcelone za Lionelom Messijem.

"Neuer in Ter Stegen sta si zelo podobna, ko je govora o načinu igre," je za Marco poudaril nekdanji vratar Salvador Sadurni. "Le da Neuer ni tako zelo spektakularen kot Ter Stegen," je pripomnil Španec. "Toda Bayernov vratar se ne ozira prav veliko, da bi stvari počel na eleganten način, on se preprosto le trudi, da žoga ne bi šla v mrežo," je nadaljeval danes 79-letni Sadurni, ki je praktično vso svojo kariero preživel v majici Barcelone.