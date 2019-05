Barca se je lani s tremi goli prednosti opekla v Rimu. Kako bo na Anfieldu?

BARCALPOOL

Barcelona je v pretekli sezoni Lige prvakov prvo tekmo na domačem Camp Nouu dobila kar s 4:1 in za mnoge je bila Roma že odpisana v boju za polfinale Lige prvakov, a sinovi volkulje so na kultnem olimpijskem stadionu v Rimu pripravili izjemno presenečenje: z zadetki Edina Džeka, Danieleja De Rossija in Kostasa Manolasa so slavili s 3:0 in zavoljo gola v gosteh napredovali v polfinale.

Nadoknaditi tri gole razlike

Liverpool ima nocoj vendarle (še) težjo nalogo, kot jo je imela Roma, saj Angležem ni uspelo zabiti gola na Camp Nouu. To pomeni, da bi z zmago s 3:0 Liverpool izsilil 'zgolj' podaljške, za napredovanje v polfinale pa bi potreboval kakršno koli zmago s štirimi zadetki razlike. Težko bo tudi zaradi tega, ker Jürgen Klopp ne bo mogel računati na poškodovana Mohameda Salaha in Roberta Firmina, načet pa je tudi branilec Virgil van Dijk. V prid domačinov ne govori niti zgodovina, saj je Barcelona oba dosedanja 'obiska' Anfielda zapustila z zmago (november 2001: 3:1, marec 2007: 1:0). Lahko pa navijače Redsev veseli podatek, da v evropskih pokalih v polfinalu Liverpool doma nikoli ni izgubil (osem zmag in dva remija). A danes za napredovanje potrebujejo nekaj zares izjemnega. Na prvi tekmi so dokazali, da se lahko enakovredno kosajo s Katalonci, toda nocoj bodo potrebovali precej več zbranosti pri zaključnih strelih.

TEKMA

Roma je bila zadnja, ki je uspela nadoknaditi tri zadetke razlike, pred tem je to nazadnje uspelo Deportivu leta 2004, ko je v četrtfinalu izničil prednost AC Milana s prve tekme (4:1). Nogometaši s severa Španije so v La Coruni slavili s 4:0. Naj dodamo še to, da je prav Barcelona edina ekipa v zgodovini Lige prvakov, ki je nadoknadila kar štiri gole zaostanka, in sicer je to bilo v sezoni 2016/17 proti PSG-ju (0:4, 6:1).