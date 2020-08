Barca se 'ločuje' od Setiena, prvi kandidat za naslednika je Nizozemec

V zadnjih dnevih ni bilo lahko navijačem katalonskega ponosa, saj je Barco "zmlel" bavarski Bayern. V Lizboni so Münchenčani nadigrali tekmeca in slavili kar z 8:2 ter se gladko prebili v polfinale Lige prvakov. Za Barcelono je sezona za pozabo, tudi v španskem prvenstvu so na koncu gledali v hrbet madridskemu Realu, ki je osvojil naslov državnega prvaka. Ceno za neuspehe bo (prvi) plačal trener Quique Setien, ki se poslavlja, saj mu ni uspelo preroditi moštva in ga popeljati do uspehov. Tako je predsednik Josep Maria Bartomeu sprejel odločitev, da ga odpusti, kar ni presenečenje, novico bodo uradno potrdili danes, po zasedanju klubskega vodstva.