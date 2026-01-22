Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Liga prvakov Nogomet Futsal Košarka Borilni športi Odbojka Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Liga prvakov

Barca še ni 'varna', nekateri velikani v težavah

Ljubljana, 22. 01. 2026 10.25 pred 16 minutami 2 min branja 1

Avtor:
A.M.
Barcelona

Za nami so vse tekme predzadnjega kroga ligaške faze Lige prvakov. Vstopnico za osmino finala sta si že zagotovila Arsenal in Bayern, še tri ekipe so v dobrem položaju za neposredno napredovanje, pod njimi pa je osem moštev z enakim številom točk. Med njimi je tudi Barcelona, ki je v tem trenutku pod vodilno osmerico.

Katalonci so se na gostovanju pri praški Slavii precej namučili. Domačini so hitro povedli, nato je Fermin Lopez poskrbel za preobrat, pred odhodom na odmor pa so gostje spet zabili, ponovno po podaji s kota. "Dvakrat smo prejeli gol iz prekinitve, ampak to je njihova prednost, imajo visoke igralce," je o prvem polčasu po tekmi povedal trener španskega velikana Hansi Flick.

Kljub uvodnemu šoku so se nogometaši Barcelone v drugem polčasu pobrali in prišli do zmage. Med 63. in 71. minuto sta se med strelce vpisala Dani Olmo in Robert Lewandowski, tako da so se Španci razveselili zmage z izidom 2:4. "Želel sem, da moji igralci ostanejo mirni, verjamejo vase in igrajo pogumno, kar se je tudi zgodilo," je še dodal nemški nogometni strokovnjak.

Fermin Lopez in Hansi Flick
Fermin Lopez in Hansi Flick
FOTO: AP

Kaj pred zadnjim krogom pravi lestvica?

Tudi po sedmem krogu sam na vrhu razpredelnice ostaja Arsenal, ki je še zmeraj stoodstoten. Poleg topničarjev so si napredovanje že zagotovili še nogometaši Bayerna. Pri 15 točkah sta Real Madrid in Liverpool, ki se bosta, če ne bo prišlo do večjih presenečenj, uvrstila neposredno v osmino finala. Kraljevi klub v zadnjem krogu gostuje pri Benfici, redsi pa bodo doma pričakali presenečenje letošnje sezone, Karabag.

Arsenal je v tej sezoni Lige prvakov še brez praske
Arsenal je v tej sezoni Lige prvakov še brez praske
FOTO: AP

S 14 točkami je nekoliko presenetljivo na petem mestu Tottenham, ki v domačem prvenstvu kaže zaskrbljujoče predstave, med evropsko elito pa pridno nabira točke. V tem krogu je doma odpravil dortmundsko Borussio, tudi za konec ligaškega dela pa se bo pomeril z nemško zasedbo, natančneje z Eintrachtom iz Frankfurta, ki je pri zgolj štirih točkah in nima več možnosti za mesta, ki vodijo v play-off za osmino finala.

Aktualni prvak Lige Evropa med evropsko elito niza dobre rezultate
Aktualni prvak Lige Evropa med evropsko elito niza dobre rezultate
FOTO: AP

Osem ekip pri 13 točkah

Poleg zgoraj omenjenih ekip, ki si bodo v primeru, da ne pride do večjega presenečenja, zagotovile neposredno napredovanje, so trenutno med osmerico še PSG, Newcastle in Chelsea. Prva dva se bosta v zadnjem krogu na Parku princev pomerila med seboj, modre iz Londona pa čaka precej zahtevno gostovanje pri Napoliju, ki bo krvavo potreboval točke, da predčasno ne zaključi letošnje poti med evropsko elito.

Se lahko zgodi, da se bo lanski zmagovalec Lige prvakov tudi letos za napredovanje boril v play-offu?
Se lahko zgodi, da se bo lanski zmagovalec Lige prvakov tudi letos za napredovanje boril v play-offu?
FOTO: AP

Sledi Barcelona, ki bo v zadnjem krogu gostila Kobenhavn, Sporting bo gostoval pri Athletic Bilbau, Manchester City doma pričakal Galatasaray, Atletico Madrid gostil Bodo/Glimt, Atalanta pa odpotovala k Royale Unionu. Zanimiva bo tudi tekma med Borussio (11 točk) in Interjem (12 točk), med omenjenima ekipama pa je na lestvici trenutno Juventus, ki bo v zadnjem krogu gostoval pri Monacu.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
nogomet liga prvakov
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
KOMENTARJI1

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Morgoth
22. 01. 2026 10.39
Barca je evropski ali afriški klub?
Odgovori
0 0
bibaleze
Portal
12-letna hčerka Baldwina sprožila val kritik
Kako podpreti starše po izgubi otroka: kaj reči, kdaj molčati in kam po pomoč
Kako podpreti starše po izgubi otroka: kaj reči, kdaj molčati in kam po pomoč
Lastnosti, ki jih dojenčki podedujejo po mami
Lastnosti, ki jih dojenčki podedujejo po mami
Otrok pred tenisom: Casper Ruud o prednostih življenja
Otrok pred tenisom: Casper Ruud o prednostih življenja
zadovoljna
Portal
Lepotica podprla svojega 20 let starejšega zaročenca
Dnevni horoskop: Ovni bodo potrpežljivi, biki si želijo varnosti
Dnevni horoskop: Ovni bodo potrpežljivi, biki si želijo varnosti
Zdi se, da je Domen Valič spet zaljubljen
Zdi se, da je Domen Valič spet zaljubljen
Najlepše kavbojke za ženske nad 50 let
Najlepše kavbojke za ženske nad 50 let
vizita
Portal
Prekomerna maščoba: zakaj je pomembno za starejše, da jo izgubijo
Ali lahko pitje lastnega urina v sili reši življenje?
Ali lahko pitje lastnega urina v sili reši življenje?
Nova raziskava razkriva pomembno odkritje pri multipli sklerozi
Nova raziskava razkriva pomembno odkritje pri multipli sklerozi
Genetske posebnosti, ki 'superstarostnikom' pomagajo ohranjati izjemno kognitivno zdravje
Genetske posebnosti, ki 'superstarostnikom' pomagajo ohranjati izjemno kognitivno zdravje
cekin
Portal
Zakaj napredovanje v službi prinaša tudi razočaranje?
Geopolitične negotovosti: kakšna je nevarnost za delovna mesta v Sloveniji?
Geopolitične negotovosti: kakšna je nevarnost za delovna mesta v Sloveniji?
Davos 2026: Razkošje, ki presega vse meje
Davos 2026: Razkošje, ki presega vse meje
V času negotovosti nove rekorde dosegla zlato in srebro
V času negotovosti nove rekorde dosegla zlato in srebro
moskisvet
Portal
Nekoč Playboyeva zajčica, danes pa ...
Izbira sedeža na letalu: Kateri je najboljši?
Izbira sedeža na letalu: Kateri je najboljši?
Bila je žrtev zlorabe
Bila je žrtev zlorabe
Je res biseksualec?
Je res biseksualec?
dominvrt
Portal
Drevo, ki pomaga Novaku Đokoviću zmagovati
Kakšno kuhinjsko korito izbrati?
Kakšno kuhinjsko korito izbrati?
Znanstveni fenomen: koroška krava Veronika z izjemnim talentom
Znanstveni fenomen: koroška krava Veronika z izjemnim talentom
Ikonična vila iz serije, ki jo vsi poznamo, je končno naprodaj
Ikonična vila iz serije, ki jo vsi poznamo, je končno naprodaj
okusno
Portal
Sladica, ki se ji ne moreš upreti
Bigoš: krepka enolončnica, ki je z vsakim pogrevanjem boljša
Bigoš: krepka enolončnica, ki je z vsakim pogrevanjem boljša
Izvrstna jed za hladnejše dni
Izvrstna jed za hladnejše dni
Testenine na hitro: 5 receptov, pripravljenih v največ pol ure
Testenine na hitro: 5 receptov, pripravljenih v največ pol ure
voyo
Portal
Sledi v snegu
Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
Skrivnosti
Skrivnosti
Ljubezenski trikotnik
Ljubezenski trikotnik
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1469