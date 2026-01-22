Barca še ni 'varna', nekateri velikani v težavah

Katalonci so se na gostovanju pri praški Slavii precej namučili. Domačini so hitro povedli, nato je Fermin Lopez poskrbel za preobrat, pred odhodom na odmor pa so gostje spet zabili, ponovno po podaji s kota. "Dvakrat smo prejeli gol iz prekinitve, ampak to je njihova prednost, imajo visoke igralce," je o prvem polčasu po tekmi povedal trener španskega velikana Hansi Flick.

Kljub uvodnemu šoku so se nogometaši Barcelone v drugem polčasu pobrali in prišli do zmage. Med 63. in 71. minuto sta se med strelce vpisala Dani Olmo in Robert Lewandowski, tako da so se Španci razveselili zmage z izidom 2:4. "Želel sem, da moji igralci ostanejo mirni, verjamejo vase in igrajo pogumno, kar se je tudi zgodilo," je še dodal nemški nogometni strokovnjak.