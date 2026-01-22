Barca še ni 'varna', nekateri velikani v težavah

Katalonci so se na gostovanju pri praški Slavii precej namučili. Domačini so hitro povedli, nato je Fermin Lopez poskrbel za preobrat, pred odhodom na odmor pa so gostje spet zabili, ponovno po podaji s kota. "Dvakrat smo prejeli gol iz prekinitve, ampak to je njihova prednost, imajo visoke igralce," je o prvem polčasu po tekmi povedal trener španskega velikana Hansi Flick.
Kljub uvodnemu šoku so se nogometaši Barcelone v drugem polčasu pobrali in prišli do zmage. Med 63. in 71. minuto sta se med strelce vpisala Dani Olmo in Robert Lewandowski, tako da so se Španci razveselili zmage z izidom 2:4. "Želel sem, da moji igralci ostanejo mirni, verjamejo vase in igrajo pogumno, kar se je tudi zgodilo," je še dodal nemški nogometni strokovnjak.
Kaj pred zadnjim krogom pravi lestvica?
Tudi po sedmem krogu sam na vrhu razpredelnice ostaja Arsenal, ki je še zmeraj stoodstoten. Poleg topničarjev so si napredovanje že zagotovili še nogometaši Bayerna. Pri 15 točkah sta Real Madrid in Liverpool, ki se bosta, če ne bo prišlo do večjih presenečenj, uvrstila neposredno v osmino finala. Kraljevi klub v zadnjem krogu gostuje pri Benfici, redsi pa bodo doma pričakali presenečenje letošnje sezone, Karabag.
S 14 točkami je nekoliko presenetljivo na petem mestu Tottenham, ki v domačem prvenstvu kaže zaskrbljujoče predstave, med evropsko elito pa pridno nabira točke. V tem krogu je doma odpravil dortmundsko Borussio, tudi za konec ligaškega dela pa se bo pomeril z nemško zasedbo, natančneje z Eintrachtom iz Frankfurta, ki je pri zgolj štirih točkah in nima več možnosti za mesta, ki vodijo v play-off za osmino finala.
Osem ekip pri 13 točkah
Poleg zgoraj omenjenih ekip, ki si bodo v primeru, da ne pride do večjega presenečenja, zagotovile neposredno napredovanje, so trenutno med osmerico še PSG, Newcastle in Chelsea. Prva dva se bosta v zadnjem krogu na Parku princev pomerila med seboj, modre iz Londona pa čaka precej zahtevno gostovanje pri Napoliju, ki bo krvavo potreboval točke, da predčasno ne zaključi letošnje poti med evropsko elito.
Sledi Barcelona, ki bo v zadnjem krogu gostila Kobenhavn, Sporting bo gostoval pri Athletic Bilbau, Manchester City doma pričakal Galatasaray, Atletico Madrid gostil Bodo/Glimt, Atalanta pa odpotovala k Royale Unionu. Zanimiva bo tudi tekma med Borussio (11 točk) in Interjem (12 točk), med omenjenima ekipama pa je na lestvici trenutno Juventus, ki bo v zadnjem krogu gostoval pri Monacu.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.