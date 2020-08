Busquets: Tekma z Napolijem je pomembna tudi za prihodnost kluba

Eden standardnih članov Barcelone Sergio Busquetszaradi kartonov ne bo mogel pomagati soigralcem, so pa trenerju Quiqeju Setienu na voljo Antoine Griezmann, Clement Lenglet in Ronald Araujo. Busquetsovo mesto bi moral zavzeti Arthur Melo, vendar je slednji to možnost zavrnil, ker bo prestopil k Juventusu."To je težka situacija za vse, to je bilo presenečenje. Edina dva, ki vesta celo resnico, sta vodstvo kluba in igralec. Glede na to malce nenavadno sezono so se podpisovale pogodbe, ki so bile predstavljene, preden so se uresničile," je na to temo dejal Busquets.

Vseeno je optimist in verjame, da bodo soigralci tudi brez njega uspešni:"Smo pozitivni, imeli smo nekaj dni miru za delo in pripravo na tekmo in tekmeca. Trenutno je vse izenačeno, napadli bomo 100-odstotno in se držali naše filozofije igre. To je trenutno zelo pomembna tekma za naš klub in tudi za bližnjo prihodnost in res se močno želimo uvrstiti med osem moštev, ki bodo v Lizboni."

Na novinarski konferenci je dobil še vprašanje, ali bi poraz oziroma slovo od Lige prvakov pomenilo tudi slovo trenerja Setiena? "To bo odločitev vodstva kluba. Igralci morajo razmišljati o svojih nalogah na igrišču. Bi bil pa dober znak, če bi Setien ostal, saj bi pomenilo, da smo odigrali dobro in zmagali. A s tem se trenutno ne ubadamo," je povedal izkušeni nogometaš.