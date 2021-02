Koeman: Messi je zadovoljen in to je trenutno najpomembneje

Barcelona je v dobri formi, po slabšem začetku v španskem prvenstvu je neporažena na zadnjih 12 tekmah v tem tekmovanju. Katalonci sicer na lestvici še vedno precej zaostajajo za madridskim Atleticom (Barca ima odigrano tudi eno tekmo več), razlika je osem točk. Nazadnje so na stadionu Camp Nou s 5:1 premagali Alaves, blestel je prvi zvezdnik Leo Messi , ki je dosegel dva gola. Kot so zapisali pri španski Marci, je najpomembnejše, da se je na obraz argentinskega napadalca vrnil nasmeh, kar je dober obet za Barco in malo manj za PSG. Parižani poleg tega ne bodo mogli računati na brazilskega zvezdnika Neymarja , ki je poškodovan.

Že v torek je na sporedu prva tekma osmine finala, ko bo Barcelona na stadionu Camp Nou gostila PSG. Še pred nekaj tedni je bilo francosko moštvo tisto, ki je imelo vsaj na "papirju" boljše možnosti za napredovanje, toda trenutno so se razmerja moči malce obrnila. Barcelona je imela še ob zaključku leta 2020 kopico težav, ne le finančnih, temveč tudi povezanih s formo in razmerami v klubu. Kot kaže, je trener Ronald Koeman vzpostavil ravnovesje, ki prinaša rezultate.

Po zadnji zmagi je bil zadovoljen sicer precej kritični Koeman: "To je dobra stvar. Lahko sem spočil nekaj igralcev in dal drugim priložnost. To je dober obet za naprej. Moštvo je v dobri formi in pokazali smo, kaj zmoremo. Pred tekmo s PSG-jem smo samozavestni in prepričani, da lahko napredujemo, čeprav vemo, da igramo proti zelo dobri ekipi. Oni imajo težave, a tudi mi nismo brez njih. Ne bi mogel reči, da je kdo favorit v tem paru, zelo je izenačeno. Dobro bomo morali odigrati, a smo v dobri seriji in prepričani vase."

O prvem zvezdniku blaugrane pa je dejal: "Messi je zelo pomemben. Je v fantastični formi. Vemo, da je on tisti, ki je odločilen za naše uspehe, in tako je že kar nekaj časa. Zadovoljen je, to je trenutno zelo pomembno, ob tem je tudi učinkovit in z njim je vse enostavneje. Za to, da premagamo PSG, potrebujemo Lea in ostale igralce v najboljši izvedbi."

Tudi Riqui Puig je optimist: "Veselimo se torkove tekme in komaj čakamo, da se pomerimo. Radi bi videli, koliko veljamo trenutno, in pričakujem, da bomo prikazali dobro igro."