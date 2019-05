Messi kljub novi izjemni predstavi miri evforijo: Odločilne tekme šele prihajajo

Barcelona je pred nabito polnimi tribunami Camp Noua demonstrirala vso svojo napadalno moč in prek Luisa Suareza ter dvakrat izjemnega Lionela Messija premagala 'redse' za visoko prednost, ki bi ob vseh izkušnjah moštva iz katalonske prestolnice morala zadostovati za uvrstitev v junijski finale v Madridu. A v taboru 'Blaugrane' opozarjajo, da so spomini z lanskega izpada v četrtfinalu proti Romi še sveži, potem ko si je četa Ernesta Valverdeja na prvi tekmi prav tako na Camp Nouu priigrala podobno visoko prednost in jo na povratnem obračunu v Rimu na koncu zapravila. "Škoda, še boljše in lepše bi bilo zmagati s 4 : 0, ampak tudi zmagi s 3 : 0 ne bomo gledali v zobe, saj imamo zelo lepo prednost pred povratnim dvobojem," se je uvodoma velike priložnosti Barcelone v izdihljajih dvoboja, da bi še s četrtim zadetkom zabila zadnji žebelj v Liverpoolovo krsto in mu s tem dodatno otežila pripravo na povratni obračun na Anfieldu, spomnil junak Barcine zmage Lionel Messi.

Izjemni Argentinec je znova udaril takrat, ko je bilo to najbolj potrebno. Najprej je odbito žogo po strelu Luisa Suareza spremenil v vodstvo z 2 : 0, nato pa je z mojstrsko izvedenim prostim strelom postavil piko na i magičnemu sredinemu večeru na Camp Nouu. "Zadetek s prostega strela je bil zares sijajen, pri drugem zadetku pa moram priznati, da sem imel precej sreče, da se je žoga od vratnice odbila naravnost k meni. Srečen sem zaradi rezultata, a čaka nas še peklenskih 90 ali več minut na Anfieldu, kjer bo Liverpool znova močno pritisnil na naša vrata. Dokazali so, da so odlično moštvo, toda mi smo bili učinkovitejši in zasluženo zmagali,"je poudaril 31-letnik iz Rosaria.



Navkljub dejstvu, da Barceloni v tej sezoni odlično kaže v boju za vse tri lovorike (špansko državno prvenstvo in kraljevi pokal ter Liga prvakov), Messi svari evforične navijače, da so najpomembnejše tekme še pred njimi. "Ohraniti moramo visoko raven homogenosti moštva, ki nas je pripeljala do vseh zmag v letošnji sezoni. Toda osvojili še nismo ničesar, zato moramo ostati zbrani in si prizadevati dokončati zadeve v zmagovitem slogu. Ne bo nam lahko, a verjamemo v lastne zmožnosti," je še dejal Leo Messi.