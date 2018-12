Barcelona bi Nizozemca De Ligta, a ne na vsak način: 'Raiola bo navil nerazumno ceno'

"Barcelona ni zaprla vrat Matthijsu de Ligtu in on ni zavrnil Barce, toda zelo majhne so možnosti, da bi Nizozemec prišel v katalonsko prestolnico," med drugim piše El Mundo Deportivo, ki dodaja, da bi mladi nogometaš še najraje oblekel dres blaugrane, toda njegov menedžer Mino Raiola ga bo prodal zgolj in samo najboljšemu kupcu.

Matthijs de Ligt FOTO: AP Zakaj je Barcelonabolj ali manj dvignila roke nad izvrstnega nizozemskega nogometaša Matthijsa de Ligta? "Razlog je nogometni menedžer Mino Raiola," med drugim piše katalonski El Mundo Deportivo, ki dodaja, da je vodstvo Barce močno zagrizlo za usluge tega sijajnega 19-letnega branilca, toda Nizozemec bržkone ne bo prišel na Camp Nouu. "Menedžer De Ligta je Mino Raiola, ki bo svojega varovanca odpeljal tja, kjer bodo ponudili najboljše pogoje. Ne samo za igralca, tudi za njega samega," trdi katalonski športni časnik. "Raioli je vseeno. Naj bo to Juventus, Bayern, PSG, Barcelona ali New York," pravijo pri El Mundu.



Frenkie de Jong FOTO: AP "Nogometaš Ajaxa bo na dražbi, Raiola v poslu ne pozna sentimentalnosti, igralca proda najboljšemu kupcu, a Barcelona ne mara takšnega razmišljanja. Veliko da na to, kakšne so igralčeve želje. V tem primeru pa ima "ta zadnjo" menedžer," zaključuje katalonski športni časnik, ki na koncu dodaja, da pa bo v Barcelono vendarle prišel eden izmed članov Ajaxove zasedbe. "Pogovori za vezista Frenkieja de Jonga so v zaključni fazi. Skoraj 100% jem, da bo v prihodnje član blaugrane."