Liga prvakov

Barcelona gladko preko Olympiakosa

Barcelona , 21. 10. 2025 19.38 | Posodobljeno pred 42 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
J.B.
Komentarji
12

Barcelona je v tretjem krogu Lige prvakov gladko s 6:1 ugnala grški Olympiakos. Po prvem polčasu je bilo 2:1, nato so gostje uspeli znižati, a so nogometaši Blaugrane brez težav tekmo pripeljali do konca.

Statistika Barcelona - Olympiakos
Statistika Barcelona - Olympiakos FOTO: Sofascore.com

Junak visoke zmage Barcelone nad grškim prvakom je bil Fermin Lopez, ki je v prvem polčasu dosegel oba zadetka svoje ekipe, hat-trick pa je dokončal v 76. minuti, ko je zadel za 5:1. Pred njim sta mrežo gostov zatresla še Lamine Yamal z bele točke in Marcus Rashford. Angleški napadalec je v 79. minuti postavil končni izid srečanja. Za goste je edini gol v 54. minuti dosegel Ayoub el Kaabi

Fermin Lopez je dosegel oba gola v prvem polčasu.
Fermin Lopez je dosegel oba gola v prvem polčasu. FOTO: Profimedia

V zgodnejšem terminu je Kairat Almaty gostil ciprski Pafos. Gostje so skoraj vso tekmo igrali z igralcem manj, že v četrti minuti je bil zaradi brezkompormisnega starta izključen Jao Correia. A Kazahstanci, ki prvič nastopajo med evropsko elito, številčne premoči niso znali kronati. Priložnosti je bilo na obeh straneh malo.

nogomet liga prvakov barcelona olympiakos
KOMENTARJI (12)

abcde1234
21. 10. 2025 21.23
+1
Tudi na Klasiku bo 6 golov, ampak v mreži Varcelone. Brez debate !
ODGOVORI
2 1
Joško s Krasa
21. 10. 2025 21.20
+3
Nekdo naj mi razloži zakaj je igralec Olimpjakosa dobil dva rumena kartona,ne samo drugega,tudi prvega ne bi smel dobiti.
ODGOVORI
3 0
REAList7
21. 10. 2025 21.13
-4
Saj to itak vemo, da ne premorete objektivnosti. Je pa danes ta tekma ponudila čisto vse, kar ste še 2 dni nazaj očitali Realu, da jim je sodnik pomagal, danes pa so bile zopet vse odločitve sodnika pravilne. Patetično in hinavsko z vaše strani. Ni kaj več za dodat, sami sebi vedno znova pljunete v skledo. Ghrezničarji, fuj 🤮🤮
ODGOVORI
1 5
Loptass
21. 10. 2025 21.17
+2
Ne sekiraj se, glavno da si ti objektiven. France football baje za tebe pripravlja posebno nagrado naslednjo leto. Taksno stroko je treba cenit nagradit. Skoda da se je bela združba številnih penalov ne bo udeležila.
ODGOVORI
2 0
Kolllerik
21. 10. 2025 21.11
-1
Bravo predvsem Fermin, Rashford, Dro in XXX. Ščesni ena dobra obramba in kup neumnih izbijanj. Visca Barca ❤️💪💪
ODGOVORI
2 3
Optimisty
21. 10. 2025 21.08
+0
2 rumeni karton prestroga odločitev, ki je imela vpliva v nadaljevanju glede nato da so Grki pritiskali. ce bi sodnik takoj piskal prekršek nad grkom verjetno do udarca v obraz ne bi prislo.tudi sama intenzivnost udarca ni bila toliko močna. glede na to da je grk imel ze en rumen bi se lahko sodnik tukaj drugace odlocil. definitivno barcelona boljša ampak vseeno.
ODGOVORI
3 3
Albert Konečnik
21. 10. 2025 21.05
+0
Berem članek, pa ne razumem najbolje: po prvem polčasu je bilo 2:1, nato so gostje uspeli znižati, končni rezultat je bil pa 6:1. Kje je tu kakšno znižanje? Se priporočam, da mi nekdo razsvetli pamet.
ODGOVORI
1 1
Petarda10
21. 10. 2025 20.56
+4
Fermin neverjetna tekma kapo dol, rashford prav tako zaenkrat vec kot odlicna okrepitev, rdeci karton sicer na meji ceprav je bil kontakt po obrazu, ne tako kot npr. pri realu ko vinkota primes za ramo in se drzi za obraz pa potem nastopi rdeci karton, kakorkoli solidna predstava gremo v el clasico z dobro popotnico.
ODGOVORI
7 3
batman1972
21. 10. 2025 20.46
+8
V madridu se že tresejo. Bo sodnik pomagal ne se bati. putka madrid
ODGOVORI
11 3
manucao
21. 10. 2025 20.47
-9
Uf,kako patetično res.
ODGOVORI
2 11
MESSI-SVETOVNI-PRVAK-G.O.A.T.
21. 10. 2025 20.50
+5
ja sej smo videli kaliko je bilo potrebnega proti Getafeju...to je čista resnica..vsako tekmo se jim pomaga..igra pa nobene..penalppe je edini res dober..ostalo pa vemo kako stoji
ODGOVORI
8 3
