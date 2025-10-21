Barcelona gladko preko Olympiakosa

Junak visoke zmage Barcelone nad grškim prvakom je bil Fermin Lopez, ki je v prvem polčasu dosegel oba zadetka svoje ekipe, hat-trick pa je dokončal v 76. minuti, ko je zadel za 5:1. Pred njim sta mrežo gostov zatresla še Lamine Yamal z bele točke in Marcus Rashford. Angleški napadalec je v 79. minuti postavil končni izid srečanja. Za goste je edini gol v 54. minuti dosegel Ayoub el Kaabi.