Barcelona gladko preko Olympiakosa

Junak visoke zmage Barcelone nad grškim prvakom je bil Fermin Lopez, ki je v prvem polčasu dosegel oba zadetka svoje ekipe, hat-trick pa je dokončal v 76. minuti, ko je zadel za 5:1. Pred njim sta mrežo gostov zatresla še Lamine Yamal z bele točke in Marcus Rashford. Angleški napadalec je v 79. minuti postavil končni izid srečanja. Za goste je edini gol v 54. minuti dosegel Ayoub el Kaabi.
V zgodnejšem terminu je Kairat Almaty gostil ciprski Pafos. Gostje so skoraj vso tekmo igrali z igralcem manj, že v četrti minuti je bil zaradi brezkompormisnega starta izključen Jao Correia. A Kazahstanci, ki prvič nastopajo med evropsko elito, številčne premoči niso znali kronati. Priložnosti je bilo na obeh straneh malo.
