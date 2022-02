Barcelona ima za (skoraj) 300 milijonov evrov razlogov za spremembo imena stadiona

Barcelona je od večjih sponzorjev letno dobila nekaj manj kot 50 milijonov evrov. Sedaj si obeta dvakrat večji priliv, a ob tem bo imel novi glavni sponzor, ki je tik pred podpisom pogodbe, možnost spremeniti ime stadiona. "Vodstvo katalonskega ponosa ima za skoraj 300 milijonov evrov razlogov – ta znesek bo klub prejel v naslednjih treh sezonah – da novemu sponzorju omogoči, da poseže v spremembo imena legendarnega Barcinega stadiona," med drugim piše El Mundo Deportivo in dodaja, da bo novi glavni sponzor poleg imena na dresih kupil pravico za spreminjanje imena stadiona. "Gre za ženski in moški del Barcelonine zgodbe. Pri obeh bo ime novega sponzorja na vidnem mestu, ob tem pa se bo lahko poigral z imenom kluba." Spomnimo, Barcelona zaradi politike kluba vse do leta 2006 ni dovolila "mazati" dresa z sponzorskimi imeni. "Denar je vendarle sveta vladar in takrat so se naprej povezali z Unicefom, sledil je prihod še nekaterih močnih sponzorjev, ki so ostali na dresu. A pozor, Barcelona ni nikoli v zgodovini menjala imena stadiona. Ja, očitno je denar tudi v tem primeru sveta vladar," je opazil katalonski športni časnik in ob koncu zapisal, da so bili vodilni možje novega sponzorja v častni loži že med tekmo španskega prvenstva med Barcelono in madridskim Atleticom, ki se je končala s 4:2 v korist domačih.