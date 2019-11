Barcelona le do remija s Slavio: Kolar, okvir vrat in VAR parali živce navijačem blaugrane

Nogometaši Slavie se po pogumni predstavi na prvi tekmi v Pragi niso ustrašili renomiranega nasprotnika in mita, da je proti Barceloni 'nemogoče' igrati na Camp Nouu. S pogumno in kombinatorno igro so nadzirali potek igre v uvodnih minutah, Barcelona pa je postajala vse podjetnejša v zaključku prvega polčasa, ko pa je na sceno z nekaj dobrimi obrambami stopil gostujoči vratar Ondrej Kolar. Ta je že v 11. minuti ubranil strel Nelsonu Semedu, nato pa je še lepšo priložnost ubranil Lionelu Messiju v 43. minuti. Še v isti minuti se je z refleksi Kolar še enkrat izkazal, ko je rešil gol po strelu Gerarda Piqueja z glavo. Messi je sicer v 35. minuti z lepim strelom z razdalje stresel okvir čeških vrat. Da se s Čehi ne igre igrati, je bilo Kataloncem jasno v samem zaključku prvega polčasa, ko je Slavia zatresla mrežo Barce, a je pri tem šlo za očitni prepovedani položaj.

TEKMA

V drugem polčasu je Barcelona – ta tokrat ni mogla računati na dva ključna igralca Luisa Suareza in Arthurja – znova bila tista, ki si je zadetka bolj želela, a odlično dnevno formo je ujel vratar Kolar, ki je še naprej paral živce Kataloncem. V 55. minuti je ubranil strel Sergiu Robertu. Štiri minute kasneje so Katalonci uspeli zabiti gol, toda ob golu Artura Vidala je posredoval VAR in pokazal, da je bil Messi pred podajo Vidalu v prepovedanem položaju. Barca je iskala gol, ki bi jo še utrdil na prvem mestu skupine F – Valverde je v igro poslal tudi čudežnega dečka Ansuja Fatija. In prav ta je krasno zaposlil Messija v 77. minuti, a se je z obrambo znova izkazal Kolar. Slavia je zdržala do samega konca in vpisala izjemno pomembno drugo točko (prvo je zabeležila ob remiju z Interjem). Navijači so po sodnikovem žvižgu izžvižgali domačo zasedbo.

Izida:

Barcelona - Slavia Praga 0:0 (0:0)

Zenit - RB Leipzig 0:2 (0:1)