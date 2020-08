Setien si rešuje službo, Gattusa skrbijo obrambne težave

Že omenjeni Griezmann je eden od treh nogometašev iz domačega tabora, ki bi v primeru, da prejmejo rumeni karton, morali počivati na tekmi četrtine finala. Poleg Francoza sta v "nevarnosti" še prvi zvezdnik Kataloncev Lionel Messi in bočni branilec Nelson Semedo .

Prav tako bo manjkal centralni branilec Samuel Umtiti , zaradi česar je bil v kader vpoklican 21-letni Ronald Araujo , ki pa pravih izkušenj na tem nivoju nima, poleg tega pa po poškodbi kolena še ni popolnoma okreval. Vprašljiva sta še štoper Clement Lenglet in napadalec Antoine Griezmann , kljub temu pa se oba pričakuje že od prve minute.

Domači strateg Quique Setien je pred povratno tekmo zaradi poškodb svojih varovancev zagotovo dobil kar nekaj sivih las, dodatne skrbi pa mu povzročata še odsotnosti Sergia Busquetsa in Artura Vidala , ki sta suspendirana zaradi kartonov. Setien je v izjavi pred tekmo že potrdil, da ne bo niti Ousmana Dembeleja , ki se je sicer vrnil na treninge prve ekipe, a še ni dovolj pripravljen. "Opravil je zgolj nekaj skupinskih vadb, zato ne želimo tvegati s prehitrim povratkom," je stanje 23-letnega krilnega nogometaša pokomentiral Barcelonin strateg.

V nevarnosti tekme prepovedi zaradi prejetega rumenega kartona so pri gostih prvo ime obrambe Kalidou Koulibaly , izkušeni napadalec Fernando Llorente in bočni branilec Mario Rui .

Povsem jasna ni niti usoda Lorenza Insigneja , ki je imel nekaj zdravstvenih težav, a bo Napolijeva zdravniška ekipa storila vse, da 29-letnika usposobi za 90 minut resnice na praznem Camp Nouu. Pričakuje se, da bo Insigne v napadu zaigral skupaj z Driesom Mertensom in Josejem Callejonom . Lahko pa bi se Gattuso odločil za rahlo presenečenje in v napad od prve minute postavil Arkadiusza Milika . Poljak v protinapadih zagotovo ne bi predstavljal takšne nevarnosti kot Mertens, a je po drugi strani bistveno bolj nevaren v skok igri, ki je že leta rak rana katalonske obrambe.

Gennaro Gattuso se je kot nogometaš v Ligi prvakov z Barcelono pomeril šestkrat. Dvakrat je slavil, dvakrat remiziral in dvakrat izgubil.

V taboru Neapeljčanov so v zadnjem času javno nasprotovali odločitvi Uefe, da se povratna tekma odigra v Barceloni, ki je eno najbolj prizadetih mest zaradi koronavirusa. Italijanski klub se je zato v prestolnici Katalonije odločil za pravi "mehurček" po vzoru lige NBA. Napoli je namreč zakupil celoten hotel, v katerem bo vsak nogometaš in član osebja imel svojo sobo in ki ga bodo lahko zapuščali zgolj ob odhodu na stadion. Po tekmi pa bodo Neapeljčani odleteli neposredno nazaj na Apeninski polotok.