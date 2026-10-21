Lahko poraz pred El Clasicom zamaja Barco? Raphinha odločen: Ne, nikakor

Popoln začetek sezone Barcelone se je končal na Parku princev. Xavi Espart in Lamine Yamal sta z izenačujočima zadetkoma odgovorila na gola Desireja Doueja in Lucasa Hernandeza, toda zadnjo besedo so imeli gostitelji. Vitinha in Fabian Ruiz sta v zaključku odločila obračun v korist PSG-ja.

Katalonci tako v pripravo na obračun z madridskim Realom vstopajo s prvo ničlo v sezoni. Toda njihov kapetan Raphinha je po tekmi jasno sporočil, da razloga za preplah ne vidi. Na vprašanje, ali bi lahko štirje prejeti zadetki in poraz tik pred El Clasicom vplivali na moštvo, je odgovoril brez omahovanja: "Ne, nikakor." Brazilec je poudaril, da so se v Barceloninem taboru dobro zavedali zahtevnosti gostovanja pri dvakratnem evropskem prvaku. "Vedeli smo, da se to lahko zgodi. Navsezadnje smo igrali proti dvakratnemu evropskemu prvaku, ki je pred svojimi navijači seveda zelo močan. Želeli smo oditi z zmago ali vsaj točko, ampak nič hudega. Takšen trenutek pač mora enkrat priti. Konec koncev smo izgubili samo tri točke," je tako po sodnikovem žvižgu dejal za španski Movistar+.

Raphinha se je vrnil po krajši odsotnosti zaradi poškodbe. FOTO: Profimedia

Po njegovih besedah je zdaj najpomembnejše, kako se bo ekipa odzvala: "Zdaj moramo prisluhniti trenerju, videti, kaj lahko izboljšamo, in dobro pripravljeni pričakati El Clasico." Pariški obračun je bil tudi preizkus Barceloninih evropskih ambicij. Raphinha kljub porazu meni, da je njegova ekipa pokazala, da se lahko kosa z najboljšimi. "Mislim, da je to zelo dobro vodena ekipa. Kljub današnjemu rezultatu menim, da smo se dobro kosali z njimi. Obe ekipi radi igrata z žogo v nogah in želita nadzorovati posest. Mislim, da je bil to dober preizkus, ki je pokazal, da smo konkurenčni. Takšen rezultat se lahko zgodi, vendar mislim, da smo odigrali dobro," pravi 29-letni Brazilec.

Flick: PSG je pokazal, da je boljši

Hansi Flick je bil pri oceni razmerja moči neposreden. "PSG je pokazal, da je boljši od nas," je priznal nemški strateg. Izpostavil je kakovost Parižanov pri prehodih v napad in pomanjkanje svežine svojih igralcev v zadnjih desetih minutah, čeprav tega ni želel uporabiti kot izgovor. Dodal je, da priprava na tekmo ni bila najboljša in da bo potrebna temeljita analiza. Pohvalil pa je mladega Esparta, ki je dobro predstavo kronal z zadetkom.

Statistika obračuna med PSG-jem in Barcelono FOTO: Sofascore.com

V pogovoru za CBS Sports je poudaril, da je ob napakah videl tudi veliko dobrega. Pariški dvoboj je po njegovem razkril področja, na katerih mora Barcelona še napredovati. Obenem je spomnil, da so imeli gostje po izenačenju na 1:1 svoje priložnosti, misli pa že usmeril proti nedeljskemu obračunu z Realom.

Skrb zaradi Olma, Raphinha zadovoljen s počutjem

Barcelona je že v prvem polčasu ostala brez Danija Olma, ki je moral predčasno končati svoj 100. nastop za katalonski klub. Flick takoj po tekmi še ni mogel pojasniti resnosti težav. "Olmo je prejel udarec in začutil bolečino. Počakati moramo," je povedal. Po poročanju španskega Asa obstaja sum na natrganino adduktorja leve noge. Če bi preiskave potrdile takšno poškodbo, bi lahko manjkal od štiri do pet tednov in izpustil tudi El Clasico. Diagnozo in predvideno trajanje odsotnosti naj bi razjasnila sredina magnetna resonanca v Barceloni.

Dani Olmo je v solzah zapustil zelenico na Parku Princev. FOTO: Profimedia

Bolj spodbudne so bile besede Raphinhe o lastnem počutju. Brazilec je pojasnil, da je bila njegova menjava načrtovana, saj ima za seboj manj kot teden dni treningov. "Sam sem tekmo končal z dobrim počutjem, počutil sem se močnega. Zdaj želim še izboljšati telesno pripravljenost, da bom čim bolje pripravljen," je dejal kapetan, ki pred obračunom z največjim tekmecem ohranja mirno glavo.