Barcelono v Parizu čaka še težje delo kot leta 2017

Vsaka tekma med Barcelono in Paris Saint-Germainom po tistem "usodnem" 8. marcu 2017 tako ali drugače prebudi spomine na neverjeten preobrat Kataloncev, ki so po porazu v Parizu z 0:4 na Camp Nouu v zadnjih sekundah dosegli odločilni gol za napredovanje in zmago s kar 6:1. Strelec zmagovitega gola je bil bočni branilec oziroma vezist Sergi Roberto , ki pa skupaj s še enim junakom tistega večera, Neymarjem (ta je nekaj mesecev kasneje famozno prestopil k Paris Saint-Germainu), v sredo ne bo nastopil.

Koeman: Imeti moramo tudi nekaj sreče

"Če je Leo (Messi) sposoben odigrati eno svojih boljših tekem, je vse mogoče. Lahko odloči v vsakem trenutku," je po zadnjem treningu v Barceloni na spletni novinarski konferenci dejal Koeman."A ne le on, vsi morajo biti v svoji najboljši formi. Imeti moramo tudi nekaj sreče in zagotoviti, da izkoristimo svoje priložnosti ter smo pred vrati čim učinkovitejši."

Koemanov predhodnik na Barcini klopi, Luis Enrique, ki je vodil ekipo do neverjetnega preobrata proti PSG, je sicer že po porazu v Parizu dejal, da lahko njegovi varovanci "dosežejo šest golov". Na koncu so se njegove besede izkazale za preroške.

"To ni bil triler, to je bila grozljivka. Začeli smo izvrstno, Camp Nou pa je bil le še redkokdaj takšen,"je nato po veliki zmagi dejal Enrique. "Morali smo tvegati. Drugače ne gre. Mislim pa, da je bila to zmaga vere. Navdušujoče smo se branili v igri mož na moža in maksimalno pritiskali,"je še razkril del recepta, ki mu bodo nogometaši Barce verjetno morali slediti tudi v sredo zvečer.

