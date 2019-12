Barcelona pripravlja poletno 'ofenzivo' za povratek Neymarja

A obojestranska želja brez dvoma še vedno obstaja in kot kaže, bo Barcelona poleti leta 2020 znova poizkušala uresničiti omenjeni prestop. Barcelona naj bi polovico odkupne klavzule v višini 222 miljonov evrov, kot je za Brazilca letos zahteval športni direktor pariškega kluba Leonardo, zbrala s prodajo igralcev. Kot poroča Mundo Deportivo, pa bi Barcelona lahko izkoristila klavzulo v pogodbi, saj Neymar lahko zahteva odhod ob koncu sezone, ker ni več zaščiten igralec, s tem bi zmanjšala odkupnino za približno 50 milijonov evrov.

Neymar se v času igranja za Barcelono od leta 2013 do leta 2017(186 tekem, 105 golov) dobro razumel z zvezdnikoma blaugrane Leom Messijem, slednji je že nekajkrat dejal, da bi rad videl Brazilca znova na stadionu Camp Nou, in Luisom Suarezom. V dresu Barce je Neymar dvakrat osvojil naslov državnega prvaka in tudi Ligo prvakov leta 2015, napad MSN (Messi, Suarez, Neymar) pa je bil izjemno nevaren in učinkovit.

