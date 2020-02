Setien po remiju v Neaplju: Na vse skupaj moramo gledati z optimizmom

Dobitnika četrtfinalne vstopnice bo odločila šele povratna tekma na Camp Nou, kjer bo Barcelona nastopila v okrnjeni postavi. Ob že tako ohromljenem napadu, kjer manjkata Luis Suarez in Ousmane Dembele ter pred nedavnim poškodovanem Jordiju Albi , na povratni tekmi Katalonci ne bodo morali računati niti na kaznovana Artura Vidala in Sergia Busquetsa.

"Iskali bomo nove rešitve. Izgubili smo nekaj pomembnih nogometašev, upam, da bosta Alba in Sergi Roberto nared za povratno tekmo. Na vse skupaj moramo gledati z optimizmom," je zatrdil Setien na tiskovni konferenci po tekmi, ki je rezultat pripisal predvsem strnjeni obrambi domačega moštva:"Mislim, da nam je uspelo iztržiti dober rezultat, sploh v oziru na to, da nas čaka povratna tekma na domači zelenici. Branili so se z desetimi igralci. Že res, da nismo prikazali potrebnega, vendar smo vedeli, da je vse le vprašanje potrpežljivosti."

V prvem polčasu je za 1:0 s sijajnim zadetkom poskrbel Mertens, končnih 1:1 pa je v 57. minuti po lepi ekipni akciji postavil Antoine Griezmann.

"Bil je zelo tesen obračun in mislim, da je rezultat pravičen. Imeli smo nadzor nad tekmo, vendar so se v prvem polčasu odlično branili in izkoristili priložnost za zadetek. Drugi polčas je bil drugačen. Ustvarili smo si več prostora in povzročili več škode. Remi je odlična popotnica pred povratno tekmo," je zaključil Setien.

Setiena že med vikendom čaka nova zahtevna preizkušnja, Barcelona se bo namreč pomerila z madridskim Realom. Trenutno imajo Katalonci na prvenstveni lestvici dve točki prednosti pred galaktiki.