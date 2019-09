Barcelona v Dortmundu rešila točko, magičen večer norveškega najstnika, Handanović le do točke

Inter s spodrsljajem otvoril sezono

Navijači Interja so pred domačim obračunom s češko Slavio zagotovo pričakovali, da bodo njihovi ljubljenci brez težav prišli do vseh treh točk. A računica na igrišču je bila povsem drugačna. V 63. minuti je Giuseppe Meazzo utišal Peter Olayinka. Modro-črni so se vse do zadnjih minut trudili, da bi prišli do vsaj točke, kar jim je uspelo šele v sodnikovem podaljšku. Po prostel strelu in odbiti žogi je natančno meril Nicollo Barella. V nadaljevanju je imel na glavi zlato priložnost Romelu Lukaku, a je Ondrej Kolar odlično posredoval za prvo točko praškega predstavnika v tej sezoni Lige prvakov.

Na drugi tekmi skupine F je Borussia Dortmund remizirala z 0:0 proti Barceloni. V priložnosti polni tekmi, v kateri so bili predvsem v drugem polčasu nevarnejši Nemci, so slednji v 57. minuti zastreljali najstrožjo kazen. Marcu Reusu je poskus obranil Marc-Andre ter Stegen. Sledil je vstop v igro Lionela Messija, ki je zamenjal 16-letnega Ansuja Fatija, a to Kataloncem ni pomagalo. V 77. minuti so bili domači namreč znova blizu zadetka, Julian Brandt je s strelom z razdalje zatresel prečko. Že prej omenjeni Fati je s 16 leti in 321 dnevi postal najmlajši debitant v dresu Blaugrane v zgodovini Lige prvakov. Pred tem je ta rekord držal Bojan Krkić, ki je ob debiju štel 17 let in 22 dni.