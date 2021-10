'Barcelona v dveh letih ni pol ni niti delno odplačala dolga'

Novo vodstvo španskega nogometnega velikana Barcelone je danes razkrilo finančni položaj kluba in za slabo finančno stanje okrivilo staro vodstvo z Josepom Mario Bartomeom na čelu. Po podatkih novega vodstva je klub v sezoni 2020/21 pridelal 481 milijonov izgube, poročajo agencije. "Sklepali so pogodbe z igralci, čeprav so vedeli, da jih ne morejo plačati," je ob predstavitvi lanskega poslovanja povedal generalni direktor kluba Ferran Reverer. Reverer pravi, da so se v klubu močno zmanjšali prihodki, uprava pa ni uspela znižati izdatkov. Po ocenah novega vodstva bo klub potreboval vsaj pet let, da sanira trenutno pereče finančno stanje. Novi predsednik Joan Laporta je že avgusta razkril, da so se v klubu nabrali dolgovi v višini 1,35 milijarde evrov in takrat kot eno od možnosti napovedal morebitne sodne postopke proti odgovornim. Šlo je za obdobje, ko je klub zapuščal prvi zvezdnik ekipe Lionel Messi, ki se je brez odškodnine pridružil francoskemu PSG. Francozi so enostavno lahko ponudili več.