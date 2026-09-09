Barcelona zanesljivo čez Feyenoord, Demirović blestel s hat-trickom

Barcelona je evropsko sezono začela na najboljši možni način. Katalonci so v uvodnem obračunu lige prvakov s kar 5:1 premagali Feyenoord in tako potrdili, da bodo tudi letos med najresnejšimi kandidati za evropski naslov. Še posebej učinkovita sta bila Raphinha in Lamine Yamal. Stuttgart je medtem na krilih izjemnega Ermedina Demirovića s 3:1 ugnal norveški Viking. Barcelona je dvoboj začela silovito in mrežo Feyenoorda zatresla že v 3. minuti. Lamine Yamal je lepo našel Raphinho, Brazilec pa je prodrl v kazenski prostor in brez večjih težav zaključil akcijo. Za Raphinho je bil to že sedmi zadetek v sezoni, saj je pred tem šestkrat zadel v domačem prvenstvu.

Barcelona do suverene zmage FOTO: Profimedia

V 22. minuti je Barcelona podvojila prednost. Karim Adeyemi je z razdalje približno 18 metrov sprožil natančen strel in dosegel svoj prvi gol v ligi prvakov v dresu katalonskega velikana. Pred koncem prvega dela je Joao Cancelo zatresel še vratnico, tako da je Feyenoord lahko še naprej upal na preobrat. Ta upanja so bila hitro razblinjena po začetku drugega polčasa. V 57. minuti je Raphinha dosegel svoj drugi gol na tekmi, tokrat po odlični podaji Pedrija v prostor. Feyenoord je dve minuti kasneje sicer zatresel mrežo, vendar je bil zadetek zaradi minimalnega prepovedanega položaja razveljavljen. Barcelona je nadaljevala napadalno in v 78. minuti prišla še do četrtega zadetka. Yamal je s prostega strela z okoli 17 metrov poskrbel za novo veselje domačih navijačev. V 82. minuti so gostje uspeli doseči častni zadetek iz neposredne bližine, končni rezultat pa je v 85. minuti postavil Gabriel Jesus, ki je izkoristil novo Yamalovo podajo. Barcelona je s tem prišla že do 19 zadetkov v zgolj petih tekmah, če štejemo nastope v domačem prvenstvu in ligi prvakov.

Lamine Yamal je bil izbran za igralca tekme FOTO: Profimedia

Na drugi tekmi je bil v središču pozornosti Ermedin Demirović. Stuttgart je proti Vikingu začel odlično, bosanski napadalec pa je poskrbel za pravi šov. V razmaku samo 12 minut je dosegel tri zadetke in tako že v prvem polčasu poskrbel za visoko prednost nemške ekipe. Demirović je prvič zadel v 20. minuti, nato še v 26. in 32. minuti. Pri dveh njegovih zadetkih je bil podajalec Deniz Undav. Norvežani so med strelce prišli v 22. minuti, ko je Zlatko Tripić zmanjšal zaostanek, vendar je Stuttgart v nadaljevanju uspešno nadzoroval potek srečanja. V drugem polčasu zadetkov ni bilo več, zato je Stuttgart tekmo mirno pripeljal do zmage s 3:1. Glavni junak obračuna je bil nedvomno Demirović, ki je že v prvem delu igre poskrbel za svoj popoln strelski izkupiček.

Statistika tekme Barcelona - Feyenoord FOTO: Sofascore.com

Liga prvakov, prvi krog, sreda, 9. 9. 2026, izidi: