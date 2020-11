Barca za Pedrija nastavila vrtoglavo odškodnino

Pri Barceloni v zadnjem obdobju zelo dobro igra mladi Pedro Gonzalez Lopez, oziroma Pedri, vsi ga poznajo pod tem vzdevkom.Komaj 17-letni nogometni up je z velikimi črkami zapisan, kar se tiče klubske prihodnosti, tega se dobro zavedajo pri Barci. Letos poleti se je preselil na Camp Nou iz Las Palmasa za odškodnino petih milijonov evrov, dodatne štiri milijone bo njegov matični klub dobil, ko Pedri odigra 25 tekem za prvo moštvo. Las Palmas bo z vsemi bonusi, če bo šlo vse po načrtih, na koncu lahko zaslužil približno 22 milijonov evrov.

Barca počasi pomlajuje zasedbo in Pedri se je pridružil prav tako velikemu upu, eno leto starejšemu Ansuju Fatiju v zasedbi, in je do tega trenutka zaigral na osmih tekmah v vseh tekmovanjih. Tako ni presenetljivo, da so v Pedrijevo pogodbo pri katalonskem klubu zapisali precej zajetno višino odškodnine, kar 400 milijonov evrov, so zapisali na spletni strani Goal.com. Najbrž je odškodnina visoka tudi zato, ker so za mladeniča pokazali zanimanje pri münchenskem Bayernu in Manchester Cityju.