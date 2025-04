Barcelona mukoma preživela pekel v Dortmundu

V Dortmundu so se stvari sprva hitro obrnile v korist domačih. Serhou Guirassy je dvakrat nevarno zapretil, a je obakrat obramba Barce še pravočasno izbila žogo. V deveti pa je vratar Barce Wojciech Szczesny zrušil prodirajočega Pascala Grossa. Po ogledu posnetka so sodniki potrdili enajstmetrovko, ki jo je zanesljivo izvedel Guirassy.

Podobno kot v prvem delu je Borussia spet zapretila v uvodnem delu drugega polčasa; že v 49. minuti je tako Guirassy po akciji s kota in podaji Ramyja Bensebainija zadel z glavo iz bližine. Ko so domači že začutili morebitno priložnost, pa jih je Barca ustavila s protinapadom, po strelu Roberta Lewandowskega pa je Bensebaini zadel svojo mrežo.

Katalonci so umirili tekmece, niso pa jih povsem ustavili. Napako Ronalda Arauja, ki je v 76. minuti nespretno izbijal žogo v kazenskem prostoru, je hladnokrvno kaznoval Guirassy. Njegov števec golov v ligi prvakov se je tako z današnjim trojčkom ustavil pri 13. Le nekaj minut pozneje so so domači že veselili še enega gola, a je bil Julian Brandt v prepovedanem položaju. Še enega naleta pa rumeno-črni niso več zmogli, tako da so ostali pri zgolj pri prestižni današnji zmagi, s katero pa so prekinili niz 24 tekem neporaženosti blaugrane.