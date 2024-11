Barcelonin mladenič Beograd zapustil z desetimi šivi

Pisala se je 64. minuta, ko je Crvena zvezda pritiskala za znižanje zaostanka, ki je takrat znašal tri zadetke (rezultat je bil 1:4). Zvezdin branilec Nasser Djiga je po kotu žogo podal v osrčje kazenskega prostora Barcelone, kjer jo je uspešno odbil Barcelonin branilec Pau Cubarsi in vse bi bilo lepo in prav, če ne bi mladi Španec tik za tem v glavo prejel brce domačega kapetana Uroša Spajića. 17-letnik je okrvavljen obležal na zelenici in potreboval zdravniško pomoč, ki pa rane ni mogla oskrbeti na mestu, zato je moral zapustiti igro.