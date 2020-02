Barcelonino gostovanje v Neaplju v znamenju koronavirusa

Čeprav bo od bolečega poraza Barcelone na Anfieldu kmalu minilo že leto dni, od sezone, ko je Katalonce izločila Roma, pa dve, grenak priokus v Ligi prvakov ostaja. To je pred tekmo z Napolijem priznal tudi trener Quique Setien, ki je prepričan, da ne bo enostavno pozabiti na pretekle spodrsljaje, zato pa je pred prvo tekmo med elito še posebaj motiviran.

Barcelona je prvi del Lige prvakov zaključila na vrhu skupine F, žreb kroglic pa ji je v osmini finala namenil italijanski Napoli. Z Italijani v izločilnih bojih blaugrana zadnja leta nima sreče, pred tremi leti so se od elite poslovili po porazu z Juventusom, pred dvema jih je, na veliko presenečenje, izločila Roma.

Quique Setien se bo ob trenerskem debiju v Ligi prvakov pomeril z Napolijem. FOTO: AP

Katalonci prav tako še niso pozabili lanskoletnega poraza na Anfieldu, potem ko so si doma zagotovili lepo prednost (3:0), so si redsi s štirimi zadetki na povratni tekmi zagotovili finalno vstopnico.

"V resnici nismo kaj dosti govorili o porazih z Romo in Liverpoolom, čeprav sem prepričan, da nogometaši še niso pozabili na ta spodrsljaja. Seveda tega ne gre primerjati s tekmo z Napolijem. Izkusili smo že izjemno zahtevne tekme in mislim, da je vzdušje v ekipi odlično. Samozavestni smo, da nadaljujemo z zmagovito dinamiko. Verjamemo, da nam bo uspelo ohraniti nivo, ki ga kažemo že nekaj časa," je pred tekmo z Neapeljčani zagotovil Quique Setien. To bo Setienov trenerski debi v elitnem evropskem tekmovanju, zato Španec zagotavlja, da mu motivacije ne manjka. "Ni dvoma, da mi je prva tekma Lige prvakov v prav poseben izziv. Razburljivo je začeti to potovanje na stadionu kot je San Paolo, polnem zgodovine in nogometnih strasti. Mislim, da nas čaka zelo temperamentna tekma. Ni boljšega stadiona za uvod v Ligo prvakov," je dejal trener Kataloncev.

Lionel Messi se bo moral izkazati na terenu rojaka Maradone. FOTO: AP

Messi na Maradoninem terenu, Kataloncem na letališču izmerili telesno temperaturo Lionel Messibo stopil na teren rojaka Diega Armanda Maradone, ki je v dresu Napolija dosegel največje uspehe svoje nogometne poti. "Leo je izjemen nogometaš, ki že 14 ali 15 let navdušuje s konstantno formo. Doslej še ni bilo igralca, ki bi mu to uspelo, igralca s takšno konsistenco," je zvezdnika Barcelone pohvalil Setien in dodal: "Zelo sem užival ob predstavah Maradone, pa tudi Johana Cruyffa. To so nogometaši, zaradi katerih sem vzljubil nogomet."

Upam, da bodo čimprej našli rešitev. Lahko bi se zgodilo komurkoli. —Quique Setien

V Italiji zaradi izbruha koronavirusa vladajo izredne razmere, ob epidemiji je življenje izgubilo že sedem ljudi, trgovine so skorajda izropane, ulice mest prazne. Koronavirus kroji tudi spored športnih tekmovanj na Apeninskem polotoku, dokler nevarnost epidemije ne bo minila, bodo tekmovanja v moštvenih športih na severu škornja potekala pred praznimi tribunami. Neapelj se nahaja precej stran od žarišč na severu države, zato posebnih zadržkov pred tekmo z Barcelono ni. So pa bili vsi člani gostujoče zasedbe iz Katalonije ob prihodu na neapeljsko letališče Capodichino preventivno pregledani z merilcem telesne temperature.

