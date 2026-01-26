Naslovnica
Liga prvakov

Streha na Camp Nouu tarča posmeha: 'Pušča na vseh koncih in krajih, sedenje pod njo je nevarno'

Barcelona, 26. 01. 2026 11.16

Avtor:
M.J.
Streha Barcelona

Barca je po zmagi nad najslabšo ekipo v La Ligi (3:0), spet zasedla vrh prvenstvene tabele v Španiji, toda bolj kot uspeh proti skromnemu Oviedu, je medijske zapise polnila streha novega, oziroma močno obnovljenega stadiona Camp Nouu, ki je puščala na vseh koncih in krajih ... Stroški obnove so, oziroma naj bi, znašali milijardo in pol evrov.

Katalonci so spet na vrhu La Lige. Oviedo je zdržal ves prvi polčas, padel pa v razmaku petih minut v nadaljevanju, ko sta v 52. in 57. zadela Dani Olmo in Raphinha. Zmago je potrdil Lamine Yamal v 73. minuti.

Sloviti Camp Nou je sicer še vedno delno gradbišče, saj zgornje nadstropje še ni povsem dokončano. A so v katalonskem klubu na objektu že konec novembra lahko gostili prvo uradno tekmo, ki si jo je ogledalo 45.000 navijačev. Pred začetkom so imeli pri blaugrani še kratko slovesnost ob vrnitvi domov, uspešen pa je bil nato tudi nogometni večer na zelenici.

Spomnimo, nogometaši Barcelone so prvo tekmo na prenovljenem Camp Nouu odigrali 22. novembra proti Athleticu iz Bilbaa. Sloviti stadion so zaradi prenove zaprli po koncu sezone 2022/23, po okoli dveh letih in pol pa bo (je) znova pripravljen za tekme, a sprva zgolj za 45.401 gledalca.

Barcelona en mesec brez Pedrija

Katalonci so na spletni strani zapisali, da so upoštevali vse zahteve Evropske nogometne zveze in tesno sodelujejo z Uefo, a do končne potrditve še ni prišlo. Barcelona je v zadnjih dveh letih in pol večino domačih tekem odigrala na olimpijskem stadionu na Montjuicu, dve pa v tej sezoni tudi na stadionu mladinske ekipe Johan Cruyff z vsega 6000 sedeži. 

Barcelonin stadion še ni povsem končan. Milo rečeno ...
Barcelonin stadion še ni povsem končan. Milo rečeno ...
FOTO: Profimedia

"Toliko denarja, toliko truda, na tekmi proti Oviedu pa je bilo vse mokro na sedežih, kjer jih zasedajo predstavniki medijev. Od povsod je curljalo. Streha ni zdržala niti krajše plohe," je "videl" madridski AS in veselo pisal o stroških, ki bodo nastali po novi obnovi. "Stadion je še daleč od tega, da bi bil končan. Sploh streha, kjer od vsepovsod pušča, ni v zaključni fazi," je še opazil AS in opozoril tudi na varnostni vidik ... "Ta hip je sedenje pod streho tudi nevarno. Ne samo zaradi njene propustnosti, prav lahko ti na glavo pade marsikaj."

Je Arsenal glavni favorit za osvojitev Lige prvakov?

Katalonski velikan je vrnitev na Camp Nou načrtoval že pred letom dni, a je serija različnih konstrukcijskih težav ta rok zamaknila na lanski november. Pred dvema mesecema so poskusno odprli stadion za ogled treninga ekipe, ki se ga je lahko udeležilo 23.000 gledalcev. Kdaj bodo kapaciteto dvignili na pričakovanih 105.000 pa še ni jasno.

nogomet barcelona

Je Arsenal glavni favorit za osvojitev Lige prvakov?

cripstoned
26. 01. 2026 12.59
Top 5 najboljših stadionov na svetu (2025/26) 1) Santiago Bernabéu – Madrid, Španija Real Madrid doma — ikona svetovnega nogometa, tehnološko med najboljšimi stadioni z moderno prenovo in premično streho. � goldengallonmood.com.ng 2) AT&T Stadium – Arlington, ZDA Eden najbolj znamenitih in impresivnih športnih objektov na svetu, doma Dallas Cowboys in visoko ocenjen po arhitekturi, kapaciteti in vizualnem doživetju. � talksport.com +1 3) Wembley Stadium – London, Anglija Legendarni “gospodinja” nogometa – finale evropskih in svetovnih tekem, največji v Veliki Britaniji in simbol nogometa kot spektakla. � goldengallonmood.com.ng 4) SoFi Stadium – Los Angeles, ZDA Eden najbolj najsodobnih multi‑funkcijskih objektov s super modernejšo infrastrkturo, dom NFL ekip Rams/Chargers in prizorišče velikih dogodkov. � talksport.com 5) Signal Iduna Park – Dortmund, Nemčija Znana zaradi navijaške atmosfere in “Yellow Wall” tribune – eden najbolj kultnih stadionov za navijaško izkušnjo. � goldengallonmood.com.ng
Odgovori
+0
3 3
cripstoned
26. 01. 2026 13.00
Anonimni 95 in atletico slo...ata kripsi, stric gugle in teta wiki ne lazrmo...vi pa lazite samega sebe se naprej...
Odgovori
+0
3 3
manucao
26. 01. 2026 13.04
Vsi navijači Madrida samo lažejo in pika.
Odgovori
+1
1 0
annonymo95
26. 01. 2026 13.06
ja, wikipedija pa res ne laze, stran ki jo lahko napise vsak s tremi razredi osnovne sole, bravo kripsi. Kje pa je kaksna uradna potrditev ali nagrada za najbolsi stadion na svetu?
Odgovori
-1
0 1
manucao
26. 01. 2026 13.07
Sistem travnatih površin je tudi edinstven in ga nima še noben štadion na na svetu.
Odgovori
+1
1 0
annonymo95
26. 01. 2026 13.11
sepravi stadion borusije je bolsi od camp noua, ker ima navijasko atmosfero yellow wall? in stozice so bolse od ljudskega vrta, ker imajo boljsi hot dog...
Odgovori
0 0
manucao
26. 01. 2026 13.12
Pa pustimo stadion Reala.Poglej si SOFI staion v LA pa potem povej ali je možno primerjati novi stadion Brcelone.
Odgovori
0 0
manucao
26. 01. 2026 13.13
Nagrada bo ta,da bo odigrano finale SP leta 2030.
Odgovori
0 0
manucao
26. 01. 2026 12.54
UEFA bi morala takoj reagirati in prestaviti sredino tekmo na drug stadion.Lahko pa tudi na Bernabeu!!
Odgovori
-3
2 5
cripstoned
26. 01. 2026 12.56
Uefa?? Uefa jim je poleg rfefa, lalige, tehnicne inspekcije in ostalih organov dala zeleno luc za igranje...ko se pa ulije pa cca 50k ljudi bezi in sprazni stadion v 3min kar se je lahko videlo vceraj in to je zelo nevarno sploh ker nastane panika in lahko pride do stampeda...
Odgovori
-2
2 4
manucao
26. 01. 2026 13.05
Uf ja,sem pozabil,da je Čeferin prijatelj od Laporte.
Odgovori
+1
1 0
cripstoned
26. 01. 2026 12.51
Kdorkoli je gradil stadion ali ga je prenavaljal je moral dobiti ustrezna dovoljenje tehnicnih inspekcijskih organov ki pregledujejo statiko (streha, nosilci), gradbeno varnost, elektriko, vodo, odvodnjavanje) njihova porocila so osnova da mesto sploh izda dovoljenje...potem so tu se laliga,rfef in UEFA ki pa so vsi na strani ropaloncev in jim pomagajo da ne propade ker se v ozadju pere ogromno denarja ki se ne sme izgubiti....LEGLO KORUPCIJE...kdorkoli drug ne bi smel igrati tekem 100% in bi zaradi taksnih stvari u primeru obratovanja padale denarne in sodne kazni...upam samo da ne pride do kaksne tragedije ker poleg vsega kar se dogaja stavim da ni poskrbljeno tudi za varnost ljudi, evakuacijo in pozarno varnost...namesto da bi odgovorni sedeli v zaporu pa jih lepo gledamo na televiziji v vip lozah ...
Odgovori
+1
5 4
manucao
26. 01. 2026 12.56
Cripsi,brez veze je to razlagati ker hajterčki te zadeve ne razumejo,Zal.
Odgovori
-2
2 4
bububu123
26. 01. 2026 12.47
krispi, daj ne delaj si sramote še naprej in nehaj komentirati... Raje se za šolo uči
Odgovori
+1
6 5
cripstoned
26. 01. 2026 13.03
Sramoto si dela ropalona tako ali drugace sama...jaz samo navajam dejstva, brez lazi ...
Odgovori
-3
0 3
Lukrisa
26. 01. 2026 12.46
Haha. Deli so se celo v Sloveniji konstruirali.
Odgovori
+3
3 0
manucao
26. 01. 2026 12.47
Ja v ACAD -u.
Odgovori
+2
3 1
cripstoned
26. 01. 2026 12.40
Bernabeu je vesoljska ladija, spotify camp je pristanisce hahahahahaha
Odgovori
+2
5 3
bububu123
26. 01. 2026 12.46
A kako pa kaj Perez? A bo koga kupil spet? Namreč Perezen in mestne oblasti bodo šle malo po sodiščih, ker so brez dovoljenj izvajali koncerte. Pa še okoliški prebivalci so dali tožbe proti njemu in mestu za krepko preglasno glasbo...
Odgovori
+0
3 3
manucao
26. 01. 2026 12.48
Kakšne veze ima s tem člankom Perez lepo te prosi.Nobene veze.
Odgovori
-1
2 3
cripstoned
26. 01. 2026 12.38
Se malo pa bodo turisti na tem stadionu ob nakupu vstopnice dobili se resilni jopic hahahahaa
Odgovori
+0
5 5
manucao
26. 01. 2026 12.46
Si moreš mislit.100.000 turistov!!
Odgovori
+1
4 3
manucao
26. 01. 2026 12.47
100.000 Turistov.
Odgovori
+2
4 2
annonymo95
26. 01. 2026 12.37
Clanek, ki nima nobene veze z realom, 90% komentarjeu pa od criplnla. Ta slisi travo rast hahaha
Odgovori
+1
4 3
cripstoned
26. 01. 2026 12.42
Tako pac ko farsici lazejo, pljuvajo, grozijo in zalijo pod clanki reala...potem pride kripsi v clanek ropalone in jim nastavi ogledalo...sicer pa kdo si ti?? Spet nek nov profil kot vedno..
Odgovori
+2
4 2
bububu123
26. 01. 2026 12.46
če pa obseen z barco
Odgovori
-2
1 3
annonymo95
26. 01. 2026 12.48
tle noben ne pljuva ali pa grozi nobenemu, stulis se kamor ne spadas, sploh pa nima veze kdo sm js, malo se umiri ker si dosadan pomoje ze usm, ki berejo clanke spanskega nogometa, bodisi navijacu reala ali drugih klubov. Glej nogomet, podpiraj svojo ekipo in jutra izkoristi za neki bol koristnega, mogoce sprehod? ne pa da pod vsak clanek spustis 100 komentarjeu, kjer je itak 50% besed ''farsici'', ostalih 50% pa ''hahahahhaha''. Moras gledat tudi na svoje zdravje, ker vidim da se treses od zivcnosti ko pises svoje neumne komentarje
Odgovori
-2
1 3
cripstoned
26. 01. 2026 12.54
Anonimni...lazes..toliko grozenj kot sem dobil sam iz strani farsicev jih ni nihce nikoli...zaljivke iz njihove strani so vsakodnevne in prav je tako...to je pac njihova nemoc ko pride ata kripsi...kdo si pa ti da bos meni karkoli pisal kaj naj jaz delam?? Pred svoj prag farsic...ce ti kaj ne pase stisni minus in vozi..
Odgovori
-2
1 3
annonymo95
26. 01. 2026 12.59
kake groznje si dobil? take kot je moja? da pejdi malo na sprehod? nevem ce tvoj mozak ne premore sprejet informacije da je beseda ''farsic zaljiva'', vsak lahko navija za svoj klub. Ce nekdo navija za barco, ne pomeni da je bil zraven pri politicnih pogovorih uprave kluba. Zate so vsi navijaci ''farsici'', ko vidis malega otroka z dresom barce gres do njega in ga zmerjas da je farsic? Najvec zaljivk prihaja od tebe, ampak ti si ti ki jih ne zna pozret
Odgovori
0 0
AtleticoSLO
26. 01. 2026 12.28
Ne razumem o kakšni strehi pišejo če je logično da je še ni. Kot gradbincu mi je jasno da spušča če med starimi tribunami in 3 nivojem vmes ni čisto zafijdani ampak so špranje. Ko streha bo tega itak ne more biti. Sicer pa slabše kot je bil stadion pred prenovo ne more biti. Sicer pa da končamo enkrat za vselej noben stadion ne od Reala ne od Barve ni najboljši ali najlepši na svetu. Tako da to je samo napihovanje mišic
Odgovori
+1
4 3
cripstoned
26. 01. 2026 12.30
Stadion reala velja za najboljsi,najmodernejsi in najbolj tehnicno dovrsen stadion na svetu...potem je na 2.mestu stadion tottenhama potem pa pridejo na vrsto ameriski...
Odgovori
+0
3 3
manucao
26. 01. 2026 12.42
Pa sploh ne gre zato. Tekme se ne bi smel igrati doklet stadion ni dokončan in pika.
Odgovori
+0
2 2
manucao
26. 01. 2026 12.43
Za navijače Atletika je to Wanda,za Reala je to Bernabeu,za Barcelone je to Camp Nou.Logičbo a ne.
Odgovori
+2
3 1
manucao
26. 01. 2026 12.52
Pohvalili so ga tudi NFL moštva Miami in Washington.Pa verjetno ne navijajo za Madrid.
Odgovori
+2
2 0
annonymo95
26. 01. 2026 12.53
ne vem, kje si ti dobil to informacijo. Za najbolj dovrsen stadium velja stadion tottenhama, potem je stadion v Katarju, nekateri ameriski stadioni, allianz arena, in potem nekje proti koncu top 10, s parkom princev je bernabeu. Ko bo nou camp dokoncan, bo veljal za enega najlepsih in modernejsih v evropi
Odgovori
+0
1 1
manucao
26. 01. 2026 12.59
Malce preveri preden napišeš kaj pametnega.Park princev se ne da primerjati s tem stadionom.Sistem travnatih povŕšin je edinstven na svetu.Fasad pa prav tako.Sicer prever na you tubeu pa ti bo takoj vse jasno.
Odgovori
-1
0 1
manucao
26. 01. 2026 13.01
Seveda,da ne drži niti približno.
Odgovori
0 0
annonymo95
26. 01. 2026 13.03
in kaj ima to tu veze? Bernabeu pac ni najbolj dovrsen stadion na svetu, pa ce se na trepalnice postavis
Odgovori
0 0
Kolllerik
26. 01. 2026 12.21
Spet en člank za onanacije od porazov in kregarij zakompleksanih realovcev...
Odgovori
+1
3 2
cripstoned
26. 01. 2026 12.28
Bodi vesel da ne objavijo ukradenega penala oviedu vceraj v 45+1min....munuera mvp...ali pa da ne objavljajo novic o negreiri katere bodo prej ali slej morali zaceti objavljati ker gre za najvecji sodniski skandal v zgodovini nogometa...18let ste podkuppvali sodnike in v teh 18let ste osvojili kar 32.3% vseh lovorik..do leta 2000ko so zacela placila ste imeli 69 lovorik nato pa je prisel negreira in prinesel 36 lovorik...pa sam vidis da karma skrbi da ste najvecja tarca posmeha na internetu ...meme klub, cirkus klub...spat sem rekel ..
Odgovori
+0
3 3
annonymo95
26. 01. 2026 12.38
nehi pod usak clank jokat o tem ''penalu'' 451, bogi si ze res, jokanje nebo dalo nezasluzenega penala oviedu, tako da bo treba prebolet
Odgovori
-2
2 4
cripstoned
26. 01. 2026 12.16
Pomoc sodnikov in vara na igriscu, pomoc sodnikov sodiscu, pomoc spanske vlade brez katere bi imeli za 640mio.€ vecji dolg, pomoc UEFE in FIFE, pomoc medijev, pomoc inspekcijskih organov (stadion ne bi smel obratovati), podkupnine, korupcija, pranje denarja, 2 predsednika v zaporu, sedanji je na poti tja, vec kot 300+ nepravilnosti pri izgradnji stadiona pa lahko obratujejo, 2.5mrd€ dolgovov, dolgovi za za raphinho, koundeja, olma, toresaa v v visini 140mio.€...kriminalna zdruzba ropalone, pomoc iz vseh koncev to pa samo zato da dokoncno ne propade in laliga na celu z tebasom izgubi denar enako velja za vlagatelje in sponzorje... vse kar vem je da ta klub ne sme obratovati ker je sinonim za kriminal in vse slabo kar se v nogometu lahko zgodi...KORUPTILONA...cirkus klub
Odgovori
+3
8 5
Tiho boji
26. 01. 2026 12.51
Tiho boji pa se ne joči, vardrid fan, vsi vemo kako je real ropal skozi leta in je na miljon videov o tem sam papa perez je vse podkupo in zal ne gre na sodisce
Odgovori
+2
2 0
manucao
26. 01. 2026 12.10
Po tem kar smo včeraj videli bo finale SP leta 2030 zanesljivo na stadionu Bernabeu.Tako bo Bernabeu šele drugi štadion na katerem bo odigrano finale SP.
Odgovori
+0
7 7
cripstoned
26. 01. 2026 12.09
Farsici tukaj imate svojo sramoto od kluba in stadiona...drzite se teme ce ne boste se bolj trpeli hahahahaha
Odgovori
-3
8 11
Petarda10
26. 01. 2026 12.11
Albacete
Odgovori
-1
7 8
cripstoned
26. 01. 2026 12.18
Negreira
Odgovori
+0
7 7
manucao
26. 01. 2026 12.06
Glavni izvajalec stadiona je Tuŕška firma katera je do sedaj naredila le stadion za 25.000 kar je četrtina Nou Campa. To je bila prva napaka vašega veleuma Laporta.
Odgovori
+4
9 5
manucao
26. 01. 2026 12.02
Verjetno je glavni krivec za naliv nihče drugi kot Real.Vse to je bilo njihovo maslo in podli udarec. Na koncu človek sploh ne ve a bi se smejal oziroma bi se jokal.Skratka tragikomično.
Odgovori
+2
9 7
Loptass
26. 01. 2026 12.04
Real je prešvoh, da bi vplival na vreme. S penali ne moreš vplivat na dež.....
Odgovori
+0
8 8
manucao
26. 01. 2026 12.12
Torej bi se morale tekme Barcelone odigrati le po lepem vremenu.Oziroma če bo slaba napoved bi morala biti tekma odpovedana ali prestavljena na drugi štadion.
Odgovori
+1
7 6
Kolllerik
26. 01. 2026 12.02
Bolje, da še nedograjena streha začasno spušča, kot da te pod že končano streho nabriše zadnji drugoligaš. Seveda, če bi Barca handlala z mestnimi oblastmi po korupcijsko kot real, potem bi poznejenmorali na sodišče... In tokrat upravičeno...
Odgovori
-2
8 10
manucao
26. 01. 2026 12.04
Pa počakaj spet mešaš hruške in jabolke.Tu pa res nima nobene veze poraz Reala od drugoligaša.
Odgovori
+2
9 7
manucao
26. 01. 2026 11.57
Pač čisto enostavno.Dokler se stadion ne konča nič več tekem na provizoričnem štadionu. Ko bo štadion dokončan se bodo gledalci spet lahko normalno vrnili.Druge rešitve žal ni.
Odgovori
+2
9 7
Petarda10
26. 01. 2026 12.11
Potem pa si se zbudil iz svojih mokrih sanj :)
Odgovori
-3
5 8
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1469