Streha na Camp Nouu tarča posmeha: 'Pušča na vseh koncih in krajih, sedenje pod njo je nevarno'

Prva uradna tekma Barcelone na prenovljenem Camp Nouu

Prva uradna tekma Barcelone na prenovljenem Camp Nouu Profimedia

Prva uradna tekma Barcelone na prenovljenem Camp Nouu Profimedia

Prva uradna tekma Barcelone na prenovljenem Camp Nouu Profimedia

Prva uradna tekma Barcelone na prenovljenem Camp Nouu Profimedia

Prva uradna tekma Barcelone na prenovljenem Camp Nouu Profimedia

Robert Lewandowski je zadel za 1:0

Robert Lewandowski je zadel za 1:0 Profimedia

Camp Nou 14. novembra 2025

Camp Nou

Camp Nou

Spotify Camp Nou

Prenova stadiona Camp Nou

Prenova stadiona Camp Nou Profimedia

Prenova stadiona Camp Nou Profimedia

Izgradnja novega stadiona Camp Nou poteka po načrtih

Izgradnja novega stadiona Camp Nou poteka po načrtih FC Barcelona

Izgradnja novega stadiona Camp Nou poteka po načrtih FC Barcelona

Camp Nou

Izgradnja novega stadiona Camp Nou poteka po načrtih FC Barcelona

Izgradnja novega stadiona Camp Nou poteka po načrtih FC Barcelona

Izgradnja novega stadiona Camp Nou poteka po načrtih FC Barcelona

Izgradnja novega stadiona Camp Nou poteka po načrtih FC Barcelona















































Katalonci so spet na vrhu La Lige. Oviedo je zdržal ves prvi polčas, padel pa v razmaku petih minut v nadaljevanju, ko sta v 52. in 57. zadela Dani Olmo in Raphinha. Zmago je potrdil Lamine Yamal v 73. minuti.

Sloviti Camp Nou je sicer še vedno delno gradbišče, saj zgornje nadstropje še ni povsem dokončano. A so v katalonskem klubu na objektu že konec novembra lahko gostili prvo uradno tekmo, ki si jo je ogledalo 45.000 navijačev. Pred začetkom so imeli pri blaugrani še kratko slovesnost ob vrnitvi domov, uspešen pa je bil nato tudi nogometni večer na zelenici.

Spomnimo, nogometaši Barcelone so prvo tekmo na prenovljenem Camp Nouu odigrali 22. novembra proti Athleticu iz Bilbaa. Sloviti stadion so zaradi prenove zaprli po koncu sezone 2022/23, po okoli dveh letih in pol pa bo (je) znova pripravljen za tekme, a sprva zgolj za 45.401 gledalca.

Katalonci so na spletni strani zapisali, da so upoštevali vse zahteve Evropske nogometne zveze in tesno sodelujejo z Uefo, a do končne potrditve še ni prišlo. Barcelona je v zadnjih dveh letih in pol večino domačih tekem odigrala na olimpijskem stadionu na Montjuicu, dve pa v tej sezoni tudi na stadionu mladinske ekipe Johan Cruyff z vsega 6000 sedeži.

Barcelonin stadion še ni povsem končan. Milo rečeno ... FOTO: Profimedia

"Toliko denarja, toliko truda, na tekmi proti Oviedu pa je bilo vse mokro na sedežih, kjer jih zasedajo predstavniki medijev. Od povsod je curljalo. Streha ni zdržala niti krajše plohe," je "videl" madridski AS in veselo pisal o stroških, ki bodo nastali po novi obnovi. "Stadion je še daleč od tega, da bi bil končan. Sploh streha, kjer od vsepovsod pušča, ni v zaključni fazi," je še opazil AS in opozoril tudi na varnostni vidik ... "Ta hip je sedenje pod streho tudi nevarno. Ne samo zaradi njene propustnosti, prav lahko ti na glavo pade marsikaj."

Katalonski velikan je vrnitev na Camp Nou načrtoval že pred letom dni, a je serija različnih konstrukcijskih težav ta rok zamaknila na lanski november. Pred dvema mesecema so poskusno odprli stadion za ogled treninga ekipe, ki se ga je lahko udeležilo 23.000 gledalcev. Kdaj bodo kapaciteto dvignili na pričakovanih 105.000 pa še ni jasno.