Barco v prihodnjih sezonah čakajo 'sladke skrbi'

Na tekmi med Barcelono in Ferencvarososm, šlo je za uvodni krog te sezone Lige prvakov, se je prvič v zgodovini tekmovanja zgodilo, da sta na istem obračunu gola zabila dva igralca mlajša od 18 let. Anssumane Ansu Fati inPedri. Da nista muhi enodnevnici sta dokazala tudi na obračunu proti Juventusu v 2. krogu. Na Kanarskih otokih rojen Pedri je bil celo igralec tekme, v Gvineji-Bissau rojen Fati je izsilil enajstmetrovko. Pedri, ki bo 25. novembra dopolnil 18. let, je trenutno 65 milijonov evrov manj vreden od Fatija, ki je polnoleten postal pred nekaj dnevi.