Rakitić po prvem dejanju v Lyonu: Ne dvomim o preboju v četrtfinale

Barcelona je v prvem polčasu tekme na Gerlandu več streljala, med bolj nevarnimi je bil poskus Lionela Messija v peti minuti, ko je meril le malce previsoko, a domači so tudi imeli svoje priložnosti, posebej v 10. minuti, ko je sprožilMartin Terrier, Marc-Andre ter Stegen pa je žogo odbil v prečko in preprečil zadetek. V drugem polčasu so znova nekaj več poskušali španski predstavniki, Lyon je bil še najbolj nevaren v 52. minuti, ko je streljal Memphis Depay. Barcelona je nase opozorila predvsem v 63. in 70. minuti, obakrat je streljal Luis Suarez in obakrat nenatančno, v 78. minuti pa je v podobnem slogu zaključil šeJordi Alba in ostalo je pri tekmi brez zadetkov. "Želeli smo zabiti, trudili smo se v napadu, imeli tudi svoje priložnosti, toda zdi se mi, da tudi če bi igrali še kakšno juro, ne bi dosegli gola. Pride takšen večer," je zaEl Mundo Deportivo po prvem dvoboju osmine finala LP povedal hrvaški vezist Ivan Rakitić, ki je na družbenem omrežju veselo sporočal, da je bil tekma proti Lyonu zanj točno 250 v dresu Barcelone.



"Lep jubilej, škoda, da ga nisem proslavil z zmago. a nič ne de. Imamo dobro izhodišče, čeprav nam tokrat morda ni bilo sojeno zmagati. Odigrali smo dobro tekmo in to je najvažneje," je katalonskim medijem hitel pripovedovati Rakitić, ki je na Gerlandu odigral celo tekmo. "Ponavljam, pridejo takšne tekme, ko ne moreš zabiti niti s pol metra. Toda povsem smo prepričani, da bomo prebili v četrtfinale. Prepričan sem, da bomo polnili baterije in pred svojimi gledalci opravili posel," je zaključil Rakitić.