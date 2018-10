Bartomeu: Pogbaja ne bo na Camp Nou

Nogometaši Barcelone so po uspešnem startu v novo sezono elitne lige prvakov (domača zmaga s 4:0 nad PSV-jem iz Eindhovna) v domačem prvenstvu nanizali poraz in remi, kar je nekoliko vznemirilo goreče privržence blaugrane. Toda že v sredo, z neposrednim prenosom na Kanalu A in VOYO, bodo Lionel Messi in druščina na novi zahtevni preizkušnji, ko se bodo od 20:45 dalje na Wembleyu v okviru 2. kroga skupine B pomerili z odličnim Tottenhamom. Josep Maria Bartomeu je za ugledni časnik The Times spregovoril o številnih aktualnih temah. Še posebej se je dotaknil govoric, ki so člana Manchester Uniteda Paula Pogbaja selile na Camp Nou, kar je predsednik katalonskega ponosa kategorično zavrnil. "To so bile zgolj špekulacije oziroma govorice brez realne osnove. Gre za izmišljene zgodbice, ki se pojavljajo v medijih med vsakim prestopnim rokom. Res je, da sem se sestal z izvršnim direktorjem Uniteda Edom Woodwardom , a se omenjene teme nisva dotaknila niti z eno samo besedo. Ko se nek klub odloči, da ne bo prodal svojih najboljših igralcev, verjemite, da tega tudi ne bo storil. Menim, da bo Pogba še dolgo časa član Manchester Uniteda, saj največji klubi želijo čim dlje zadržati svoje najbolj izpostavljene posameznike," je govorice o Pogbajevem morebitnem prihodu na Camp Nou že v uvodnem delu pogovora v kali zatrl prvi mož Barcelone.

Messi bo končal kariero v Barceloni, genij Guardiola

Igra in podoba Barcelone nasploh je v zadnjem desetletju 'odvisna' od nesporne zvezde številka ena Lionela Messija. Bartomeu je prepričan, da bo sijajni Argentinec svojo izjemno kariero končal v dresu Barce.



"Naš dolgoročni načrt temelji na tem, da bi združili vse svoje največje zvezde pod isto streho na čelu z Messijem kot glavnim protagonistom te zgodbe. Barcelone je od nekdaj več kot le klub. In tako se želimo vesti do oseb, ki so pomagale klubu zrasti do najvišje ravni. Podobno je s Pepom Guardiolo, ki je legenda našega kluba in nesporni trenerski genij. Vrata Barcelone mu bodo vedno na stežaj odprta ... Pred dnevi sem v nekem časniku prebral njegovo izjavo, da se želi nekoč vrniti v naš klub in poskrbeti za nadaljnji razvoj mladinske šole La Masie. Ta ideja se mi zdi fantastična. To smo mu nenazadnje ponudili preden je odšel k Bayernu, a je bil pritisk nanj premočan zaradi vseh uspehov, ki jih je dosegel s članskim moštvom Barcelone. Njegova morebitna vrnitev v klub bi bila izjemna novica za vse nas," je vzhičeno dejal Bartomeu.



Osvojitev LaLige prvi cilj

Ko je govora o tekmovalnih prioritetah, predsednik katalonskega velikana vselej izpostavlja osvojitev domačega prvenstva. "Da se razumemo, tudi liga prvakov je izjemno mamljiva, a ko govorimo o prioritetah oziroma glavnih ciljih, Barcelona vedno najprej želi postati državna prvakinja. Mnogi so lansko sezono zaradi nepričakovanega izpada v četrtfinalu lige prvakov proti Romi označili za neuspešno, toda če dobro pogledate, smo v vsakem od treh tekmovanj (LaLiga, španski pokal in liga prvakov) izgubili le po eno tekmo. Zato smo v klubu sezono 2017/18 ocenili za zelo uspešno," je še pristavil Josep Maria Bartomeu.