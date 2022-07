Baturina Mariborčane popeljal v naslednji krog kvalifikacij Lige prvakov

Na prvi tekmi v Ljudskem vrtu se je obračun končal brez golov, šestnajstkratni slovenski državni prvaki so bili v prvem polčasu nekoliko boljši tekmec, v drugem polčasu pa je bolje igrala beloruska ekipa in dokazala, da gre za spoštovanja vrednega tekmeca, čeprav so imeli Mariborčani lepše priložnosti. Šahtjor je moral tako kot drugi beloruski klubi v evropskih tekmovanjih zaradi odločitve Evropske nogometne zveze (Uefa) domače tekme igrati na nevtralnem terenu in praznimi tribunami. Zato je bila tekma v turškem Adapazariju.

Izbranci mariborskega trenerja Radovana Karanovića so na najboljši možni način odprli tekmo v Mali Aziji. Prvo obetavno akcijo so uprizorili v deveti minuti, po strelu Nina Žuglja z 18 metrov pa se je izkazal vratar Maksim Plotnikov. Le tri minute kasneje so se Štajerci veselili prvega gola, po kombinirani akciji ter močnem in natančnem strelu s 15 metrov ga je dosegel Roko Baturina.

Vijoličasti so imeli tudi v nadaljevanju absolutni nadzor nad tekmeci, v prvi polovici tekme pa so zapravili še tri lepe priložnosti za povišanje izida. Prvo v 26. minuti, ko je bil po bliskovitem nasprotnem napadu Ivan Brnović preveč sebičen, njegov strel z 20 metrov pa je končal prek beloruskih vrat. Drugo lepo priložnost je zapravil Baturina, njegov strel z glavo pa je bil - po lepem predložku Žuglja z leve strani - premalo natančen. Še najlepšo priložnost so Karanovićevi izbranci zamudili v 38. minuti, po lepi in kombinirani akciji se je v nasprotnem položaju v idealni priložnosti znašel Žugelj, njegov strel z desetih metrov pa je na "čudežen način" in z refleksno obrambo zaustavil Plotnikov.

Mariborčani so tudi v začetku drugega polčasa imeli nadzor nad prvaki Belorusije. V 55. minuti so izpeljali novo kombinirano akcijo, strel Milca z roba kazenskega prostora pa ni povzročil večjih težav Plotnikovu. Le minuto kasneje pa je bil beloruski čuvaj mreže nemočen po novem bliskovitem nasprotnem napadu mariborskih nogometašev, ki ga je z natančnim strelom po tleh zaključil 22-letni napadalec iz Splita in dosegel drugi gol na tekmi za 2:0.

Strateg mariborske ekipe je po visokem vodstvu v igro poslal tudi izkušenega Roka Kronovetra, poleg njega je priložnost dobil tudi Argentinec Ignacio Guerrico. V zadnjem delu tekme so pobudo prevzeli Belorusi, ki so prvo obetavno akcijo na tekmi uprizorili v 75. minuti, strel Igorja Ivanovića z desetih metrov pa je končal prek vrat nizozemskega vratarja v mariborskih vrstah Menna Bergsna. V 83. minuti se je beloruski rezervist po prodoru z leve strani znašel v lepem položaju, a je bil Bergsen dobro postavljen, tako da se izid ni spremenil.