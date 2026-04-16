Liga prvakov

Bavarci tekmo označili kot zahtevno, zmago pa kot zasluženo

München, 16. 04. 2026 09.40 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
A.M.
Michael Olise in Dayot Upamecano

Bayern München je na eni izmed atraktivnejših tekem Lige prvakov v zadnjih letih s 4:3 premagal Real Madrid in se s skupnim rezultatom 6:4 uvrstil v polfinale, kjer bo njegov nasprotnik aktualni zmagovalec Lige prvakov PSG. Kraljevi klub je imel po tekmi veliko za povedati čez sodnike, Bavarci pa menijo, da so se zasluženo uvrstili med najboljše štiri ekipe stare celine.

  Michael Olise za zmago Nemcev 4:3
    00:52
    Michael Olise za zmago Nemcev 4:3
  Luis Diaz za izenačenje na 3:3
    00:57
    Luis Diaz za izenačenje na 3:3
  Kylian Mbappe za vodstvo Reala 3:2
    00:41
    Kylian Mbappe za vodstvo Reala 3:2
  Harry Kane za 2:2
    01:26
    Harry Kane za 2:2
  Prosti strel Gülerja za vodstvo Reala z 2:1
    01:41
    Prosti strel Gülerja za vodstvo Reala z 2:1
  Zadetek Aleksandra Pavlovića za izenačenje Bayerna
    00:53
    Zadetek Aleksandra Pavlovića za izenačenje Bayerna
  Zadetek Arde Gülerja po veliki napaki Neuerja za vodstvo Reala z 0:1
    01:09
    Zadetek Arde Gülerja po veliki napaki Neuerja za vodstvo Reala z 0:1

Potem ko je Bayern München na prvi tekmi v Madridu prišel do minimalne zmage, je imel pred domačimi gledalci precej težav. Serijski nemški prvak se je ob izjemni navijaški kulisi že v prvem polčasu trikrat znašel v zaostanku, stvari pa postavil na svoje mesto po rdečem kartonu Eduarda Camavinge v 86. minuti. Nekaj trenutkov zatem je namreč izid poravnal Luis Diaz, tekmo pa v izdihljajih dokončno odločil Michael Olise.

"Vedeli smo, da bodo iskali preobrat. Uvodoma so padali zadetki, nato pa se je umirilo in v drugem polčasu smo odigrali bolje. Na koncu smo zadovoljni z rezultatom, sam sem pa vesel, da mi je po petih poskusih podobnega strela uspelo zadeti," je svoje misli po koncu spektakla strnil strelec zadnjega gola, ki je bil tudi izbran za igralca tekme.

Michael Olise proti Real Madridu
Michael Olise proti Real Madridu
FOTO: AP

Poleg omenjenih strelcev sta pri Bayernu mrežo nasprotnika stresla še Harry Kane in Aleksandar Pavlović, za katerega je bil to prvi zadetek med evropsko elito: "Bilo je zelo stresno, ampak podpišem, da se vsaka tekma konča tako. Ključ do uspeha je bila obramba v drugem polčasu, napadali pa smo tako, kot znamo. Ni lahko, ko se po pol minute igre znajdeš v zaostanku, ampak smo se dobro odzvali in zasluženo zmagali."

Za tretje vodstvo Real Madrida je ob koncu prvega polčasa poskrbel Kylian Mbappe, prva dva gola pa je zabil Arda Güler, ki je že zelo hitro kaznoval eno od napak Manuela Neuerja. "Želel sem podati na stran, a slabo zadel žogo. Zadel je odlično s svojo močno levico, kar smo nato videli še iz prostega strela," je o mladem Turku povedal izkušeni nemški vratar. "Mislim, da moramo najprej predelati, kaj se je zgodilo na tej tekmi. To je bila prava noč Lige prvakov, kakršne v življenju ne doživiš pogosto," je še dodal Neuer.

Manuel Neuer in Harry Kane po tekmi proti Real Madridu
Manuel Neuer in Harry Kane po tekmi proti Real Madridu
FOTO: AP

Mnogi so pred tekmo med Bayernom in Realom govorili, da je to finale pred finalom. Zdaj je pred Bavarci še eden, saj jih v naslednji fazi tekmovanja čaka zmenek z aktualnimi evropskimi prvaki. "Pariz je v odlični formi. Tekme proti njim so vedno na zelo visoki ravni. Veselim se obeh tekem," je povedal Joshua Kimmich, mladi Pavlović pa je moštvo iz francoske prestolnice opisal kot izredno aktivno in močno ekipo.

  • katalog 15.4
  • tramplolin 15.4
  • regal 15.4
  • visokotlačni čistilec 15.4
  • delavniški voziček 15.4
  • bencinska kosilnica 15.4
  • vrtna hiška 15.4
  • Markiza 300x200
  • plinski žar 15.4
  • Peč za pico 15.4
  • Vrtno pohištvo Daisy
  • Traktorska kosilnica 15.4
  • Paviljon Jakarta 15.4
  • Paviljon milos 15.4
