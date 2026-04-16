Bavarci tekmo označili kot zahtevno, zmago pa kot zasluženo

Potem ko je Bayern München na prvi tekmi v Madridu prišel do minimalne zmage, je imel pred domačimi gledalci precej težav. Serijski nemški prvak se je ob izjemni navijaški kulisi že v prvem polčasu trikrat znašel v zaostanku, stvari pa postavil na svoje mesto po rdečem kartonu Eduarda Camavinge v 86. minuti. Nekaj trenutkov zatem je namreč izid poravnal Luis Diaz, tekmo pa v izdihljajih dokončno odločil Michael Olise. "Vedeli smo, da bodo iskali preobrat. Uvodoma so padali zadetki, nato pa se je umirilo in v drugem polčasu smo odigrali bolje. Na koncu smo zadovoljni z rezultatom, sam sem pa vesel, da mi je po petih poskusih podobnega strela uspelo zadeti," je svoje misli po koncu spektakla strnil strelec zadnjega gola, ki je bil tudi izbran za igralca tekme.

Michael Olise proti Real Madridu FOTO: AP

Poleg omenjenih strelcev sta pri Bayernu mrežo nasprotnika stresla še Harry Kane in Aleksandar Pavlović, za katerega je bil to prvi zadetek med evropsko elito: "Bilo je zelo stresno, ampak podpišem, da se vsaka tekma konča tako. Ključ do uspeha je bila obramba v drugem polčasu, napadali pa smo tako, kot znamo. Ni lahko, ko se po pol minute igre znajdeš v zaostanku, ampak smo se dobro odzvali in zasluženo zmagali." Za tretje vodstvo Real Madrida je ob koncu prvega polčasa poskrbel Kylian Mbappe, prva dva gola pa je zabil Arda Güler, ki je že zelo hitro kaznoval eno od napak Manuela Neuerja. "Želel sem podati na stran, a slabo zadel žogo. Zadel je odlično s svojo močno levico, kar smo nato videli še iz prostega strela," je o mladem Turku povedal izkušeni nemški vratar. "Mislim, da moramo najprej predelati, kaj se je zgodilo na tej tekmi. To je bila prava noč Lige prvakov, kakršne v življenju ne doživiš pogosto," je še dodal Neuer.

Manuel Neuer in Harry Kane po tekmi proti Real Madridu FOTO: AP

Mnogi so pred tekmo med Bayernom in Realom govorili, da je to finale pred finalom. Zdaj je pred Bavarci še eden, saj jih v naslednji fazi tekmovanja čaka zmenek z aktualnimi evropskimi prvaki. "Pariz je v odlični formi. Tekme proti njim so vedno na zelo visoki ravni. Veselim se obeh tekem," je povedal Joshua Kimmich, mladi Pavlović pa je moštvo iz francoske prestolnice opisal kot izredno aktivno in močno ekipo.