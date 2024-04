Ancelotti s superlativi o Bayernu: Proti Arsenalu so bili spektakularni

Od njunega zadnjega srečanja je minilo že šest let, ko je bil Real na poti do tretjega zaporednega naslova boljši prav v polfinalu. V zadnjih treh srečanjih so vselej napredovali galaktiki in nato v vseh treh primerih prišli do evropskega naslova.

Madridčani, ki zavoljo odlične forme v domačem prvenstvu tudi tokrat veljajo za favorite, so slavili 12-krat, eno zmago manj imajo na medsebojnih obračunih nogometaši Bayerna. Le tri tekme so se končale z remijem.

A Carlo Ancelotti temu ne želi posvečati preveč pozornosti. "Zgodovina je zgodovina. To je polfinale, v katerem nas čaka nasprotnik z ogromno orožja in kakovosti. Zelo zadovoljni smo z našim trenutnim stanjem. Mislim, da so le redki verjeli, da bomo prišli do sem. Naš cilj pa je, da bi po Bayernu igrali še eno tekmo," je na novinarski konferenci pred tekmo povedal prekaljeni italijanski strateg.

Če so Madridčani na pragu novega državnega naslova, bodo Bavarci v Bundesligi prvič po enajstih letih ostali brez lovorike. Mnogi so jih zato s seznama favoritov za Ligo prvakov odpisali že po prvi tekmi osmine finala, ko so presenetljivo izgubili z Laziem (0:1), a so varovanci Thomasa Tuchla na povratnem srečanju (3:0) pokazali, da jih nikakor ne gre odpisati.