Monaco visoko poražen v Belgiji, Bayer do remija na Danskem

Manchester City je potreboval skoraj uro igre, da je strl odpor Italijanov, ki so od dvajsete minute naprej igrali z igralcem manj. Najprej je zadel Erling Haaland, nato pa Jeremy Doku. Prepričljiva sta bila tudi Eintracht Frankfurt, ki je s 5:1 premagal Galatasaray, ter Sporting, ki je bil s 4:1 boljši od Kairat Alamtyja. Za Nemce je dva zadetka dosegel Jonathan Burkardt, za Portugalce pa je bila dvakrat natančen Trincao.
S 4:1 je evropsko sezono odprl tudi Club Brügge. Belgijci so usodo gostov iz Monaca zapečatili že v prvem polčasu. V razmaku desetih minut so trikrat zadeli mrežo tekmeca, ki je v deseti minuti pri 0:0 zapravil najstrožjo kazen in ki je častni zadetek dosegel po izteku rednega časa preko Ansuja Fatija.
V sodnikovem podaljšku je zadel tudi Bayer Leverkusen, ki je s tem rešil točko v Koebenhavnu. Domači so povedli v 9. minut, z 2:1 so vodili v 87. minuti, delite točk pa je Nemcem prinesel grški branilec Pantelis Hacidiakos.
Izidi, Liga prvakov, ligaški del, 1. krog:
Club Brügge - Monaco 4:1 (3:0)
Tresoldi 32., Onyedika 39., Vanaken 43., Diakhon 76.; Fati 90.
Akliouche (Monaco) je v 10. minuti zapravil 11-m.
Koebenhavn - Bayer Leverkusen 2:2 (1:0)
Larsson 9., Robert 86.; Grimaldo 82., Hatzidiakos 90./ag
Eintracht Frankfurt - Galatasaray 5:1 (3:1)
Sanchez 37./ag, Uzun 45., Chaibi 45.+5.; Akgün 8.
Manchester City - Napoli 2:0 (0:0)
Haaland 57., Doku 65.
RK: Di Lorenzo 21./Napoli
Newcastle - Barcelona 1:2 (0:0)
Gordon 90.; Rashford 58., 67.
Sporting - Kairat Almaty 4:1 (1:0)
Trincao 44., 65., Alisson Santos 67., Quenda 68.; Edmilson Santos 86.
Hjulmand (Sporting) je v 21. minuti zapravil 11-m.
