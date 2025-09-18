Monaco visoko poražen v Belgiji, Bayer do remija na Danskem

Končal se je prvi krog nogometne Lige prvakov, ki je trajal tri igralne dni. V središču pozornosti sta bila obračuna med Newcastlom in Barcelono ter Manchester Cityjem in Napolijem. Španci so zmagali z 2:1, Angleži pa z 2:0.

Koebenhavn vs Bayer Leverkusen FOTO: Sofascore.com icon-expand

Manchester City je potreboval skoraj uro igre, da je strl odpor Italijanov, ki so od dvajsete minute naprej igrali z igralcem manj. Najprej je zadel Erling Haaland, nato pa Jeremy Doku. Prepričljiva sta bila tudi Eintracht Frankfurt, ki je s 5:1 premagal Galatasaray, ter Sporting, ki je bil s 4:1 boljši od Kairat Alamtyja. Za Nemce je dva zadetka dosegel Jonathan Burkardt, za Portugalce pa je bila dvakrat natančen Trincao.

S 4:1 je evropsko sezono odprl tudi Club Brügge. Belgijci so usodo gostov iz Monaca zapečatili že v prvem polčasu. V razmaku desetih minut so trikrat zadeli mrežo tekmeca, ki je v deseti minuti pri 0:0 zapravil najstrožjo kazen in ki je častni zadetek dosegel po izteku rednega časa preko Ansuja Fatija.

Manchester City vs Napoli FOTO: Sofascore.com icon-expand