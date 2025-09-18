Svetli način
Monaco visoko poražen v Belgiji, Bayer do remija na Danskem

18. 09. 2025

M.J. , STA
Končal se je prvi krog nogometne Lige prvakov, ki je trajal tri igralne dni. V središču pozornosti sta bila obračuna med Newcastlom in Barcelono ter Manchester Cityjem in Napolijem. Španci so zmagali z 2:1, Angleži pa z 2:0.

Manchester City je potreboval skoraj uro igre, da je strl odpor Italijanov, ki so od dvajsete minute naprej igrali z igralcem manj. Najprej je zadel Erling Haaland, nato pa Jeremy Doku. Prepričljiva sta bila tudi Eintracht Frankfurt, ki je s 5:1 premagal Galatasaray, ter Sporting, ki je bil s 4:1 boljši od Kairat Alamtyja. Za Nemce je dva zadetka dosegel Jonathan Burkardt, za Portugalce pa je bila dvakrat natančen Trincao.

Preberi še Rashford 'pičil' dvakrat in Barca je odnesla cel plen s St James' Parka

S 4:1 je evropsko sezono odprl tudi Club Brügge. Belgijci so usodo gostov iz Monaca zapečatili že v prvem polčasu. V razmaku desetih minut so trikrat zadeli mrežo tekmeca, ki je v deseti minuti pri 0:0 zapravil najstrožjo kazen in ki je častni zadetek dosegel po izteku rednega časa preko Ansuja Fatija.

V sodnikovem podaljšku je zadel tudi Bayer Leverkusen, ki je s tem rešil točko v Koebenhavnu. Domači so povedli v 9. minut, z 2:1 so vodili v 87. minuti, delite točk pa je Nemcem prinesel grški branilec Pantelis Hacidiakos.

Izidi, Liga prvakov, ligaški del, 1. krog:
Club Brügge - Monaco 4:1 (3:0)
Tresoldi 32., Onyedika 39., Vanaken 43., Diakhon 76.; Fati 90.
Akliouche (Monaco) je v 10. minuti zapravil 11-m.

Koebenhavn - Bayer Leverkusen 2:2 (1:0)
Larsson 9., Robert 86.; Grimaldo 82., Hatzidiakos 90./ag

Eintracht Frankfurt - Galatasaray 5:1 (3:1)
Sanchez 37./ag, Uzun 45., Chaibi 45.+5.; Akgün 8.

Manchester City - Napoli 2:0 (0:0)
Haaland 57., Doku 65.
RK: Di Lorenzo 21./Napoli

Newcastle - Barcelona  1:2 (0:0)
Gordon 90.; Rashford 58., 67.

Sporting - Kairat Almaty 4:1 (1:0)
Trincao 44., 65., Alisson Santos 67., Quenda 68.; Edmilson Santos 86.
Hjulmand (Sporting) je v 21. minuti zapravil 11-m.

nogomet liga prvakov
