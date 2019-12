Mauel Neuer: Marsikdo nas še vedno ne jemlje povsem resno

Varovanci (začasnega) glavnega trenerja Bayerna Hansija Flicka so z odliko opravili svoje delo v prvem delu elitne Lige prvakov. Tudi lanskemu finalistu Tottenhamu ni uspelo ogroziti prevlade Bavarcev v skupini B, v kateri so Manuel Neuer, Thomas Müller in druščina s šestimi zmagami in posledično maksimalnim izkupičkom točk (18) napovedali boj za najvišja mesta v letošnji sezoni.



"Na tej zadnji tekmi smo pokazali vso resnost, ki jo premore to moštvo. V naši skupini smo bili od uvodne pa vse do zadnje tekme v precejšnji premoči, kar smo nenazadnje potrdili v dveh obračunih s Tottenhamom, ki je sicer odlična ekipa. Zelo pomembno bo, danes nas bo vsa nogometna Evropa začela doživljati kot enega od najresnejših konkurentov za osvojitev svetega evropskega klubskega grala. V nasprotnem bo imel kdor koli, ki se bo v naslednji fazi tekmovanja srečal z nami, obilico težav," je po šesti zaporedni evropski zmagi dejal izkušeni čuvaj mreže Bavarcev Manuel Neuer, njegov soigralec Thomas Müller pa je dodal, da ga navdušujeta mirnost in taktična zrelost moštva.