Bayern ali PSG: kdo se bo pridružil Arsenalu v finalu?

Prva polfinalna tekma med Bayernom in PSG-jem bi težko nevtralnemu gledalcu ponudila več. Srečanje je prineslo kar devet zadetkov, na koncu pa so z neverjetnih 5:4 slavili Parižani. Aktualnih evropskih prvakov v bavarski prestolnici še zdaleč ne čaka lahka naloga. Bayern je zmagal na prav vseh domačih tekmah najelitnejšega klubskega tekmovanja v letošnji sezoni. Oba stratega pa za povratno srečanje napovedujeta veliko bolj taktičen in pragmatičen nogomet. Trenerji načeloma niso zadovoljni z visokimi, tako imenovanimi hokejskimi rezultati, kot smo mu bili priča v Parizu. Vincent Kompany je po vnovični analizi prišel do istega sklepa: "Še nekajkrat sem si pogledal prvo tekmo. Moram priznati, da sem skušal gledati kot nevtralni gledalec in sem užival ob videnem. Ko sem pa šel v podrobnosti in ko sem analiziral tekmo, sem odkril, da se lahko na več ravneh izboljšamo. Skušali bomo to storiti pred našimi navijači. Obeta se nov napet obračun," je povedal domači strateg.

Kljub tendenci obeh ekip, da dosegata veliko število zadetkov, se belgijski trener zaveda, da tekma s takšnim nabojem velikokrat mine v veliko bolj taktičnem slogu: ""Resda sta ekipi pregovorno napadalno usmerjeni in se težko izognemo navadam, ki nas spremljajo, pa kljub temu pričakujem bolj taktičen boj od tistega v Franciji." Bavarci so med koncem tedna prišli do izredno dramatičnega remija proti Heidenheimu s 3:3, vredno je omeniti, da je zasedba Kompanyja že pred nekaj tedni potrdila nov naslov nemških prvakov.

S podobno popotnico se na povratni obračun odpravljajo tudi Parižani, ki so remizirali proti Lorientu. Dodaten udarec bo za Francoze pomenila odsotnost Achrafa Hakimija, ki se je na prvem srečanju poškodoval ob izvajanju presinga nad Konradom Laimerjem. Zna se zgoditi, da bo Maročana na položaju desnega bočnega branilca zamenjal mladi Warren Zaire-Emery, ki je po osnovni nogometni izobrazbi sicer vezist, namesto njega pa se bo na sredino igrišča najbrž preselil Fabian Ruiz. "Konec sezone se bliža in ekipe so vse po vrsti načete. Razumljivo je, da je vse več igralcev poškodovanih ali kako drugače zadržanih, to je nekaj, kar jemljemo v zakup in s čimer se borimo ter na te stvari nimamo vpliva. Prepričan pa sem, da so fantje, ki so in bodo na voljo za povratno tekmo, pripravljeni narediti vse za naš uspeh," je bil pred dvobojem previden Luis Enrique, ki lovi ubranitev naslova evropskih prvakov, ki ga je lansko leto prvič prinesel v francosko prestolnico.

Tekmo, ki bo odločala o drugem potniku v veliki finale, bo ob zelenici spremljala tudi naša ekipa. Sanja Modrić se bo pred srečanjem pogovarjala s kultnim osrednjim napadalcem Claudiom Pizarrom, ki je tekom svoje bogate kariere največji pečat pustil prav v dresu Bayerna. Poleg poročanja z mesta dogajanja smo za vas znova pripravili tudi bogat studijski del. Našemu voditelju Andražu Hočevarju se bo pridružil nekdanji slovenski reprezentant Mišo Brečko, ki je v svojih igralskih časih dodobra spoznal nemško Bundesligo in pritisk, ki pride z igranjem na Allianz Areni.