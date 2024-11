Bayern ali PSG? Obema voda že pošteno teče v grlo

Aleksander Čeferin pravi, da se je nov, ligaški del Lige prvakov v praksi obnesel še bolje, kot so pričakovali. V uvodnih štirih krogih smo namreč videli že cel kup presenečenj, o čemer lepo priča pogled na lestvico. Vodilnemu Liverpoolu, ki je še edini stoodstoten, sledijo Sporting Lizbona, Monaco in Brest. Tri ekipe, ki jih niti slučajno nismo pričakovali tako visoko. Lizbončani so, denimo, v prejšnjem krogu s kar 4:1 razbili Manchester City.

Na drugi strani številnim favoritom zaenkrat še ni steklo, mednje spadata tudi nocojšnja tekmeca. Bayern je pri zgolj šestih točkah na 17. mestu. PSG-ju pa kaže še slabše, saj ima ob dveh porazih le štiri točke. Če bi se sezona končala sedaj, se Parižani ne bi uvrstili niti v play-off za Ligo prvakov. Zasedajo namreč skromno 25. mesto.