Bayern bo proti Ajaxu nastopil z vsemi najboljšimi: 'Kovač si ne upa vnovič eksperimentirati'

Niko Kovač, nekdanji trener nogometašev Eintrachta iz Frankfurta, se je rodil v Berlinu, a ima tudi hrvaško državljanstvo in je bil tudi "ognjeni" reprezentant, z Bayernom čaka prvo domačo tekmo letošnje sezone Lige prvakov, ko bo na Allianz Areni nocoj, prenos od 20.45 na Kanalu A in VOYO, gostoval niozozemski velikan Ajax.

Manuel Neuer FOTO: AP

Niko Kovač je zvezdniško ekipo prevzel po lanski sezoni, po kateri se je poslovil 72-letniJupp Heynckes, so poročali nemški mediji. Kot so poročali nemški mediji, prestop 46-letnega Kovača, tudi nekdanjega selektorja hrvaške reprezentance, ni bo brezplačen, Bayern je moral Eintrachtu, s katerim ima podpisano pogodbo do leta 2019, plačati 2,2 milijona evrov odškodnine.

Kovač, prijatelj Bayernovega športnega direktorja Hasana Salihamidžić, je v klub pripeljal tudi brata Roberta, ki bo njegov pomočnik. Kovač, za katerega se je zavzemal tudi predsednik kluba Uli Hoeness, je za Bayern tudi igral, in sicer od leta 2001 do 2003, v svoji karieri pa je tudi oblačil dres Herthe, Bayerja iz Leverkusna, Hamburgerja in Red Bull Salzburga, v katerem je tudi začel trenersko kariero. Kovač je sezono na klopi odlično začel, nanizal štiri zmage v Bundesligi in tudi vknjižil vse tri točke v Ligi prvakov, ko je na gostovanju padla Benfica, toda v zadnjem obdobju Bayern ni več tako prepričljiv. "Lahko najdemo opravičilo v dejstvu, da je trener še nov in da je na začetku sezone imel veliko težav s poškodbami nekaterih nosilcev, toda vseeno se zdi, da je krivda, ob slabših rezultatih na zadnjih tekmah, predvsem trenerjeva," sporoča Bild, ki Hrvatu zameri, da veliko menja in da na vsaki tekmi na zelenico priteče druga enajsterica.





Robert Lewandowski bo nocoj zagotovo igral. FOTO: AP

"Bayern ima sicer širok igralski kader, toda vsaki ekipi na svetu bi se poznalo, če bi na klopi zadržala takšne igralce kot so Robert Lewandowski, Arjen Robben, Thomas Muller, Franck Ribery, James Rodriguez in drugi. Bayern niti na eni tekmi v tekoči sezoni ni nastopil v najmočnejši zasedbi," je kot mnogi drugi opazil Der Spiegel in "stavil" da na tekmi Lige prvakovproti Ajaxu Kovač nikakor ne bo eksperimentiral. "Kje pa upa. Vrag je odnesel šalo. Za mir v bavarski hiši nujno potrebuje zmago." Javil se je tudi nekdanji legendarni član zlate Bayernovein nemške zasedbe Stefan Effenberg. "Preveč eksperimentira. Veliko preveč. Bundesliga je preresno tekmovanje, da bi tako zlahka iz prve postave metal prvokategornike. Se mu je že maščevalo. V njegovo dobro, upam da se bo glede tega zresnil," je za Bild povedal Effenberg.