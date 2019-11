Bayern boljši od Olympiakosa, Juve do zmage v zadnji minuti

Bayern - Oly

Na Bavarskem je Bayern dolgo pritiskal na vrata gostov iz Aten, do željenega zadetka pa je prišel šele v sredini drugega dela. V 69. minuti je za olajšanje na Allianz Areni, kjer je dogajanje v zadnjih dneh nadvse zanimivo, zabil Robert Lewandowski. Tik pred iztekom rednega dela je rezultat srečanja postavil rezervistIvan Perišić. Gosti so se od prve do zadnje minute posvečali zgolj in samo obrambi. Zmogli so le tri strele, od tega niti enega v okvir vrat Manuela Neuerja. Na drugi strani je četa novopečenega trenerjaHans-Dieterja Flicka na vrata Grkov sprožila 27 strelov.

Lokomotiva - Juventus

V Moski je dolgo kazalo, da se bo srečanje razpletlo brez zmagovalca, a je Douglas Costa v 93. minuti srečanja poskrbel, da je stara dama še drugič v dveh tednih ugnala Lokomotivo. Brazilec si je z Gonzalom Higuainom izmenjal dvojno podajo, nato pa se je pred vrati rojaka Guilhermeja lepo znašel za končnih 1:2. Brazilski vratar je bil glavni krivec za prvi zadetek Juventusa, saj je po prostem strelu Cristiana Ronalda katastrofalno posredoval in je s tem Aaronu Ramseyjuomogočil enostaven zadetek. Za domače je v 12. minuti edini zadetek zabilAleksej Mirančuk.