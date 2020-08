Bayern še drugič razbil Chelsea za četrtino finala

Čeprav si je Bayern München napredovanje v četrtino finala bolj ali manj priigral že na Stamford Bridgeu, ko je slavil s 3:0, je na Allianz Areni začela najmočnejša enajsterica Bavarcev. TudiFrank Lampardna drugi strani ničesar ni skrival in je na igrišče poslal vse, kar je imel na voljo. Je pa imel Chelsea pred srečanjem številne težave s poškodbami. Manjkali so kar trije nevarni krilni nogometaši Christian Pulišić, Willian in Pedro. Slednja sta najverjetneje že odigrala svoji zadnji tekmi za klub. Poleg tega sta manjkala tudi španska branilca Cesar Azpilicueta in Marcos Alonso.

Potnik med osem najboljših je bil dokončno odločen v deseti minuti. Gostujoči vratar Willy Caballero je nepravilno podrl Roberta Lewandowskega, ta pa je odgovornost pri izvajanju najstrožje kazni prevzel nase in strel z bele točke zanesljivo pretvoril v zadetek za 1:0. V 24. minuti je imel Poljak prste vmes tudi pri drugem zadetku, tokrat se je znašel v vlogi asistenta, njegovo podajo pa je kronal Hrvat Ivan Perišić. Le štiri minute kasneje je Callum Hudson-Odoiuspel znižati, a je posredovanje VAR-a pokazalo, da je bil Anglež pred tem v prepovedanem položaju. Bavarci so tako zadržali prednost dveh zadetkov, kar pa je tik pred koncem prvega dela spremenil Tammy Abraham, ki je v zadetek pretvoril odbito žogo domačega vratarjaManuela Neuerja.